Gisa Zach, die bei "GZSZ" Yvonne Bode verkörpert, bleibt, auf die Beziehung zwischen Gerner und Yvonne angesprochen, geheimnisvoll: "Sieht ganz so aus, als ob da noch was ginge! Die Frage ist nur: Was?!"

Fotoquelle: TV NOW /Rold Baumgartner