Erster Trailer zum Film

Von teleschau

Die Geschichten über Elben, Orks und Zwerge kennt fast jeder, doch wer war der Mann hinter "Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe"? Das zeigt demnächst das Biopic "Tolkien". Nun gibt es den ersten deutschen Trailer zum Film.

"Der Hobbit" und "Der Herr der Ringe" machten ihn unsterblich: J.R.R. Tolkien. Seine Geschichten und Figuren aus dem fiktiven Kontinent Mittlerde sind mittlerweile Bestandteil der Popkultur, doch über den Autor selbst wissen sicherlich nur die wenigsten Bescheid. Das soll sich bald mit der Filmbiographie "Tolkien" ändern. Am 20. Juni startet das Historiendrama in den deutschen Kinos. Nun wurde der erste emotionale deutsche Trailer zum Film veröffentlicht.

"Tolkien" erzählt unter anderem vom schulischen und studentischen Werdegang des titelgebenden Autors und späteren Philologieprofessors. Auch Tolkiens private Seiten und sein Einsatz im Ersten Weltkrieg werden dabei nicht ausgeklammert und dienen Regisseur Dome Karukoski ("Helden des Polarkreises") dazu, die potenziellen Inspirationsquellen für Tolkiens Fantasy-Meilensteine anzudeuten.

So wird auch im Trailer ersichtlich, dass der Terror auf den Schlachtfeldern an Ritterkämpfe und den düsteren Oberschurken Sauron gemahnen – die fantastischen Elemente scheinen wohldosiert in die Erzählung eingebettet worden zu sein. Neben Nicholas Hoult ("X-Men: Apocalypse", "Mad Max: Fury Road") in der Hauptrolle ist Lily Collins ("Spieglein, Spieglein") zudem als Tolkiens große Liebe Edith zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst