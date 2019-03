| Exklusivvertrag für den "Coach"

Jetzt bekommt der "Coach" seine eigene Primetime-Show: NFL-Experte Patrick Esume präsentiert ab 20. April am Samstagabend bei ProSieben "Superhero Germany".

Worum geht's? Nun, bei der Auswahl des Showmasters wenig überraschend: Es wird sportlich. Der Sender kündigt das neue Format Physical-Event-Show an. Acht Kandidaten müssen in Duellen gegeneinander antreten. Im Finale warten dann prominente Gegner auf die besten unter ihnen: Ex-Torwart und -Wrestler Tim Wiese, Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll, der frühere NFL-Profi Björn Werner und "Strong Woman" Sandra Bradley, die stärkste Frau Deutschlands.

Los geht's am 20. April um 20.15 Uhr. Viel mehr hat ProSieben noch nicht verraten. Der Sender teilte jedoch mit, dass "Coach" Esume einen Exklusivvertrag unterschrieben habe und ab sofort nur noch für die Münchner Sendergruppe im TV tätig sein werde.

Den Zuschauern ist der frühere Footballer als Experte und Co-Kommentator bei "ran NFL" bekannt. Die Sendung gewann zuletzt den Deutschen Fernsehpreis 2018 als beste Sportsendung. "Als wir vor vier Jahren mit der NFL auf ProSieben MAXX gestartet sind, hätten uns die wenigsten eine derartige Erfolgsgeschichte zugetraut. Ich freue mich wirklich sehr, diese auch in Zukunft mitgestalten zu können, denn 'ran NFL' ist mittlerweile zu meiner sportlichen Heimat geworden", sagte Esume. "Mich nun auch bei 'Superhero Germany' im Entertainment auf ProSieben in der Primetime austoben zu können, hat mich extrem gereizt. Ich bin sehr gespannt auf diese Sendung und auf alles, was noch kommt!"

ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann sagte: "Als 'Coach' bei #ranNFL hat er mit seiner besonderen Mischung aus Kompetenz und Begeisterung viele Zuschauer und auch mich zum Football-Fan gemacht. ProSieben will mit Patrick Esume in Zukunft mehr gutes Fernsehen machen."