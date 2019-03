Porträt im BR

Von Wilfried Geldner

Der Hüftschwung wirkt so frech wie in den 50er- und 60er-Jahren. Und auch die Stimme des deutschen Rock'n'Rollers ist fast unverändert. Das Publikum liebt Peter Kraus noch immer. Nun wird er unfassbare 80 Jahre alt.

Man mag es gar nicht glauben: Peter Kraus, geboren in München, aufgewachsen in Österreich wird 80 – am 18. März. Von der Bühne will er nicht lassen. Wen wundert es: Der Elvis-Hüftschwung klappt wie eh und je, und die Songs von damals werden von einem älter werdenden treuen Publikum immer noch gemocht. "A One, a Two, a Three, a Four! Sugar-Sugar-Baby, oh-oh, Sugar-Sugar-Baby!" – Schon zucken die Beine, und die Herzen des Publikums schmelzen auf immer wieder neuen Tourneen dahin. Was der alles konnte. Auf Geigen und Banjos spielen, Limbo-Tänze bis zum Fußboden rückwärts, schluchzen und stolpern mit der Stimme. Die Erinnerungen an damals werden, wie das so üblich ist, auch bei Peter Kraus im Rückblick immer heroischer. Dann kehrt er nicht wenig Stolz den Rock'n'Roller heraus und verweist darauf, dass diese Auftritte eine Art Pervolution gegen die Väter und Großväter waren. Auch das macht das schöne Porträt aus, das ihm das BR-Fernsehen nun unter dem Titel "Immer in Bewegung – Zum 80. von Peter Kraus" schenkt.

Dabei war Kraus trotz Jeans und Lederjacke immer schon ein Gentleman. Wenn sich die Petticoat-Partnerin von damals, Conny Froboess, an den ersten Heimwegskuss erinnert – mit 15 – , so hat ihn Peter Kraus doch glatt vergessen. "Conny war doch viel zu jung", behauptet er, der um vier Jahre ältere. Man braucht sich die beiden nur noch einmal bei YouTube anzusehen und versteht die Begeisterung des inzwischen reifer gewordenen Publikums. Unübertroffene Schlichtheit des Textes ("Teen – teen -teenager-Melody – Zieht euch die flachen Schuhe an, weil man damit besser tanzen kann!") korrespondierte mit glasklarer Choreografie. Das fetzt sogar noch heute.

Inzwischen ist der Familienvater seit 50 Jahren mit Frau Inge verheiratet. Er hat sich vor zwei Jahren in der Pilawa-Show "Spiel für dein Land" die Schulter gebrochen und danach mancherlei Panik-Attacken erlebt, wurde aber von Inge gesund gepflegt. Schon 2014 hatte Peter Kraus eine erste Abschiedstournee gegeben – doch die nächste folgt sogleich. Für den Herbst 2019 ist sie geplant. Mit zunehmendem Alter setzt Peter Kraus Humor und geschicktes Understatement ein – den Rock'n'Roller mildert er inzwischen vermehrt zum Swing-Fan herab. Er rückt die amerikanischen Vorbilder wie Elvis Presley oder Bill Haley nach vorn. Er mag ihre Songs, auch die von Udo Jürgens oder Vico Torriani, und bietet mit Begeisterung eigene Cover-Versionen an.

Die Geburtstagskür läuft seit Wochen. Der ORF, eine Art Heimatsender des am Luganer See und in der Südsteiermark (mit eigenem Weinberg) Ansässigen, gratulierte bereits im Februar mit einer großen Gala. Der Sender ist auch Koproduzent des Geburtstagsfilms, den nun das Bayerische Fernsehen und das Erste fast zeitgleich senden: Der BR sendet den Beitrag genau am Geburtstag, dem 18. März, um 22.00 Uhr, das Erste zeigt ihn tags zuvor in einer leicht gekürzten 45-Minuten-Version, um 16.25 Uhr. Artig bedankte sich Peter Kraus beim Regisseur Tommy Schmidle. Er habe "Menschen aufgetrieben, die etwas zu meiner Person zu sagen haben, und hat dabei sensationelles Material gesammelt. Ich fühle mich geehrt und gerührt."

Otto Waalkes, Cornelia Froboess, Monika Gruber, Rosi Mittermaier, Mirjam Weichselbraun, Christian Neureuther, Udo Lindenberg, Jörg Pilawa und Alfons Schuhbeck sind unter den so begeisterten wie geschätzten Gratulanten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst