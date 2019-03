Wiederholung bei ProSieben

Von Gabriele Summen

"Maze Runner", die erste Regiearbeit des Effektspezialisten Wes Ball, zieht den Zuschauer tief hinein in die Fragestellungen einer postapokalyptischen Welt.

Aus ungeahnter Tiefe saust Thomas (Dylan O'Brien) in einem Aufzug in die Höhe. Völlig desorientiert landen der 16-Jährige und der Zuschauer auf einer Lichtung, die ausschließlich von jungen Männern bewohnt wird. Entsetzt muss Thomas feststellen, dass er sich an nichts aus seinem früheren Leben erinnern kann – außer an seinen Namen. Er befindet sich gemeinsam mit den anderen Jugendlichen fortan in einer Art riesigem Gefängnis, umgeben von einem ständig sich verändernden Labyrinth. Alle Mitglieder dieser Zwangsgemeinschaft haben bestimmte Aufgaben zu erledigen. Die gefährlichste davon ist die der "Läufer" ... ProSieben zeigt den Science-Fiction-Film "Maze Runner – Die Auserwählten im Labyrinth" nun in einer Wiederholung.

Jeden Morgen erkunden und kartographieren die Läufer das Labyrinth, um möglicherweise doch noch einen Ausgang zu finden. Vor Einbruch der Dunkelheit, wenn das Labyrinth sich verschließt, müssen die mutigen Sprinter wieder zurück sein. Ansonsten werden sie von den nachtaktiven Grievers erledigt, einer Art biomechanischer Spinnen.

Schon bald steht die uralte menschliche Frage nach sinnlos erscheinender Rebellion oder blinder Unterwerfung im Raum. Denn während der mutige Thomas sich mit der schier aussichtslosen Lage weder abfinden kann noch will, zieht sein Mitgefangener Gally (Will Poulter) die sichere Gefangenschaft einem riskanten Ausbruchsversuch vor. Bis der Lastenaufzug die junge Teresa (Kaya Scodelario) als letzten Kandidaten auf die Lichtung spuckt, wird sich Gally zu einem bedrohlichen Antagonisten entwickelt haben.

Über weite Strecken ist "Maze Runner: Die Auserwählten im Labyrinth" ein actionreicher, gut besetzter, visuell spannender und stellenweise überwältigender Film. Der dann leider in ein enttäuschendes, hanebüchenes Finale mündet. Dieses warf jedoch wiederum genug neue, spannende Fragen auf, um den angefixten Zuschauer dennoch für die Fortsetzungen "In der Brandwüste" (2015) (am Sonntag, 24.3., 20.15 Uhr als Wiederholung in ProSieben zu sehen) und "In der Todeszone" (2018) zu begeistern.

