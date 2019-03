Neuer Tarantino-Film

Von teleschau

Am 15. August kommt "Once Upon A Time In ... Hollywood", der neunte Film von Kultregisseur Quentin Tarantino, in die Kinos. Jetzt ist ein erster Trailer zu dem Film erschienen.

Brad Pitt und Leonardo DiCaprio vor einem gelben Auto und dem berühmten Hollywood-Schriftzug – mehr nicht: Vor zwei Tagen veröffentlichte Sony das erste Bild zu Quentin Tarantinos neuem Film "Once Upon A Time In ... Hollywood", und nicht wenige fragten sich, was das Foto mit der Geschichte von Charles Manson und seinem Mordopfer Sharon Tate zu tun hat, die Tarantino angekündigt hatte. Jetzt ist ein erster Trailer zum neunten Tarantino-Film erschienen – und wieder bleiben viele Fragen offen.

Der kurze Clip zeigt DiCaprio als Schauspieler in den 60er-Jahren und Pitt als sein Stunt-Double, außerdem Margot Robbie als Sharon Tate. Bezüge zu Mansons Mordserie sind noch nicht zu erkennen, dafür schwelgt der Trailer in kunterbunten Aufnahmen des Hollywoods während der Hippie-Zeit.

Schon lange vor Veröffentlichung der ersten Bilder hatte es Kontroversen um "Once Upon A Time In ... Hollywood" gegeben. So hatte Regisseur Quentin Tarantino zunächst geplant, den Film am 9. August 2019 in die Kinos zu bringen, dem 50. Todestag von Sharon Tate, was ihm den Vorwurf einbrachte, unsensibel mit dem Thema umzugehen. Außerdem hatte Tates Schwester Debra dem Regisseur vorgeworfen, sie nicht ausreichend in das Projekt miteinbezogen zu haben. In Deutschland soll "Once Upon A Time In ... Hollywood" am 15. August in die Kinos kommen.

