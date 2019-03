| RTL-Serie

Seit 2016 spielte Daniel Roesner in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11" den Polizisten Paul Renner. Doch nun verlässt der Schauspieler die Serie. Jetzt hat er ganz andere Pläne.

Wie Roesner im "Bild"-Interview erklärte, wolle er wieder mehr Freiheit haben. "Als ich mein Engagement als neuen Lebensmittelpunkt annahm, setzte ich mir zum Ziel, mit 35 wieder meinem ortsungebundenen, freien Leben als Surfer, Umweltschützer und Schauspieler nachzugehen", erklärte Roesner. Am 20. Januar war es soweit: Der Hesse feierte seinen 35. Geburtstag. "Der Ausstieg ist eine konsequente, persönliche Entscheidung."

Die Fans haben aber noch etwas Zeit, sich mit dem Gedanken an seinen Abschied zu arrangieren. Die 34. Staffel, die am Donnerstag (21. März 2019) bei RTL startet, ist bereits abgedreht – mit Daniel Roesner als Hauptkommissar Paul Renner. Auch in der 35. Staffel, die im Herbst bei RTL läuft, spielt Roesner noch mit.

Nach der Zeit als Hauptdarsteller einer Serie – ein Job, der extrem viel Zeit in Anspruch nimmt – hat Roesner nun Lust auf Abenteuer. Sein Hausboot will er verkaufen und sich stattdessen einen Katamaran zulegen. "Seit ich 23 Jahre alt bin, träume ich davon, auf dem Meer zu wohnen", so der Schauspieler. Seine Freundin Cara-Sophie ist ebenfalls in die Pläne involviert. Sie studiert BWL. "An erster Stelle steht ihr Studium, aber ich bin sicher, dass wir das alles unter einen Hut bekommen", erklärt Roesner.

In der neuen Staffel gibt es neben Roesner und "Alarm für Cobra 11"-Dauerbrenner Erdogan Atalay (Hauptkommissar Semir Gerkhan) eine weitere Hauptrolle: Gizem Emre, die immer mal wieder schon als Gerkhans Tochter Dana zu sehen war, spielt diese Figur nun regelmäßig. Auch Dana Gerkhan wird als Beamtin für die Autobahnpolizei arbeiten.