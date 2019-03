| Favoriten und Jury-"Opfer"

Von Antje Rehse

Seit vergangenen Freitag wissen wir, wer bei "Let's Dance" mit wem tanzt. Auch einen ersten Eindruck von den Tanzkünsten der 14 Promi-Kandidaten konnten sich die Zuschauer machen. Nach wenigen Trainingsstunden ist zwar noch keine abschließende Einschätzung möglich, doch erste Prognosen, für wen es weit gehen könnte und wer bei der Kritik von Chef-Juror Joachim Llambi lieber Oropax mitbringen sollte, trauen wir uns durchaus zu.

Wie haben sich die Kandidaten in der ersten Show geschlagen? Wer hat auf den ersten Blick Talent und wer dürfte sich schwertun? Wer hat das Potenzial, sich bis ins Finale am 14. Juni zu tanzen? Und: Wer könnte beim Publikum gut ankommen und somit vielleicht die ein oder andere Runde mehr überstehen, als die Jury das gerne hätte? Wir haben den Kandidaten-Check gemacht.



DIE TOP-FAVORITEN



Thomas Rath (tanzt mit Kathrin Menzinger)

Der Modedesigner lebt bei "Let's Dance" seinen Traum. Er wurde als erster Name in der Gerüchteküche gehandelt, weil er schon lange auf eine Teilnahme gehofft hatte. In der Kennenlernshow zeigte Rath dann auch, dass er auf dem Tanzparkett in seinem Element ist. Von der Jury bekam er die beste Wertung aller 14 Teilnehmer. Mit Kathrin Menzinger hat er zudem eine erfahrene "Let's Dance"-Profitänzerin an seiner Seite. Und so, wie er das Tanzen liebt, wird Rath sicher fleißig trainieren.

Nazan Eckes (tanzt mit Christian Polanc)

Einst moderierte sie "Let's Dance", nun ist sie selbst als Kandidatin dabei. Nazan Eckes hinterließ in der Auftaktshow einen starken Eindruck. Elegant und mit einer tollen Haltung wirbelte sie über das Parket im Studio. Die Jury zeigte sich bei der Bewertung zwar noch etwas zurückhaltend, aber beim Publikum, das neben der Jury über Weiterkommen und Ausscheiden entscheidet, ist die RTL-Moderatorin äußerst beliebt. Ihr Tanzpartner Christian Polanc hat die Show außerdem schon zweimal gewonnen. Auf die beiden wird zu achten sein.

Benjamin Piwko (tanzt mit Isabel Edvardsson)

Er war die Überraschung der Auftaktshow. Vor "Let's Dance" kannten vermutlich nur wenige Zuschauer den Schauspieler und Kampfkunstsportler. Doch mit seiner sympathischen Art tanzte sich Piwko, der schon als Baby sein Gehör verlor, in die Herzen der Zuschauer. Bei der Jury holte er die zweitbeste Punktzahl, das Publikum fand ihn noch besser als Thomas Rath und verschaffte ihm so für die erste reguläre Sendung eine Wildcard: Piwko kann am Freitag also nicht ausscheiden. Dadurch, dass er mit Isabel Edvardsson tanzt, die zu den beliebtesten Profitänzerinnen der Show gehört, dürften sich seine Chancen nochmals erhöhen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie Piwko die Herausforderung meistert, trotz seines Handicaps die Musik zu interpretieren und den Takt zu halten. Piwko nimmt nur den Bass wahr und wird wohl zählen müssen. Bei den Wettanbietern (ja, auch auf "Let's Dance" kann man wetten) liegt Piwko derzeit auf Platz eins.



AUCH FÜR SIE KÖNNTE ES WEIT GEHEN



Ella Endlich (tanzt mit Valentin Lusin)

Die Schlagersängerin macht beim Quickstep eine gute Figur. Sie bekam viel Lob von der Jury und eine ordentliche Bewertung. Bei ihr scheint durchaus Tanzpotenzial vorhanden, das Valentin Lusin bestimmt aus ihr herauskitzeln kann.

Ulrike Frank (tanzt mit Robert Beitsch)

Die "GSZS"-Schauspielerin schien ihren Auftritt auf dem Tanzparkett in vollen Zügen zu genießen und hinterließ eine glänzenden Eindruck. 17 Punkte von der Jury – das war eine der besten Bewertungen des Abends. Sowohl Frank als auch Endlich bekamen von der Jury zum Auftakt 17 Punkte, bei den Wettanbietern liegen sie auf Platz drei hinter Piwko und Eckes.

Lukas Rieger (tanzt mit Katja Kalugina)

Der 19-Jährige ist der jüngste Teilnehmer der zwölften "Let's Dance"-Staffel. In der Kennenlernshow machte er seine Sache überraschend gut und sahnte so auch ein Lob von Joachim Llambi ab. Seine jungen Fans werden sicherlich alles dafür tun, dass der Sänger und Youtuber, der durch "The Voice Kids" bekannt wurde, weit kommt.

Özcan Cosar (tanzt mit Marta Arndt)

Was viele nicht wissen: Der Comedian hat Tanzerfahrung, allerdings im Bereich Breakdance. Auch wenn Standardtanz eine ganz andere Art des Tanzens darstellt, sollte bei Cosar zumindest Rhythmus im Blut sein. In der Kennenlernshow wusste er durchaus, zu überzeugen und bekam mit Marta Arndt eine der besten Tänzerinnen unter den Profis an die Seite gestellt. Was gegen ihn spricht: Özcan Cosar ist im Vergleich zu anderen Kandidaten eher unbekannt, ging auch in der Kennenlernshow neben Comedian-Kollege Pocher ein wenig unter. Eine "Let's Dance"-Fanbase wird er sich wohl erst einmal ertanzen müssen.



SIE SOLLTEN BEI LLAMBI BESSER WEGHÖREN



Oliver Pocher (tanzt mit Christina Luft)

In der Kennenlernshow überzeugte Pocher durchs Sprücheklopfen, seine Salsa erinnerte dann aber eher an ein Huhn beim Körnerpicken. Auf seine Wortduelle mit Joachim Llambi darf man aber gespannt sein. Zum Auftakt hatte der strenge Juror noch sichtlich Spaß an Pocher, wenn der die Show aber auch in den kommenden Sendungen nicht ernst nimmt, wird Llambi irgendwann der Spaß vergehen. Aber Vorsicht: Pocher ist zwar ein Spaßvogel, aber auch ganz schön ehrgeizig, wie er in diversen TV-Formaten bewiesen hat. Nicht ausgeschlossen, dass er heimlich im Training richtig ranklotzt, um seine Sprüche mit Leistung zu untermauern.

Sabrina Mockenhaupt (tanzt mit Erich Klann)

Wem "Mocki" vor "Let's Dance" kein Begriff war, der lernte sie in der Auftaktshow mal so richtig kennen. Die frühere Mittel- und Langstreckenläuferin trägt ihr Herz auf der Zunge und paliert selbstbewusst im Siegerländer Dialekt. Mit dem Tanzen tut sich die zierliche Sportlerin auf den ersten Blick aber schwer. Nach der ersten Trainingseinheit wollte sie am liebsten aufhören, doch dann fand sie nach eigenem Bekunden doch noch Gefallen an der Bewegung zur Musik. Erich Klann hat aber einige Arbeit vor sich, wenn er aus ihr eine elegante Tänzerin machen möchte. Auf eines kann er sich dabei aber verlassen: Trainingsfaul wird die "Mocki" nicht sein. Und bei den Zuschauern wird ihre direkte Art sicher auch gut ankommen.

Kerstin Ott (tanzt mit Regina Luca)

In der Disko ist ihr Platz am Thresen, wie die Sängerin von "Die immer lacht" ganz offen zugab. In ihrer Kindheit erlitt sie ein regelrechtes Tanztrauma. Diese Verunsicherung war ihr in der Kennenlernshow deutlich anzumerken. Ott, die ihre Tanzpartnerin wird führen müssen, wirkte sehr zuückhaltend und bekam die schlechteste Jury-Bewertung. Vielleicht schafft es Regina Luca ja, ihr ein bisschen mehr Freude am Tanz zu vermitteln.



UND SONST NOCH?



Pascal Hens (tanzt mit Ekaterina Leonova)

Eigentlich ist der Handballer ja zu groß fürs Tanzen. Doch in der Kennenlernshow machte "Pommes on the Dancefloor" einen besseren Eindruck, als viele das erwartet hatten. Von Steifheit war trotz einer Körpergröße von über zwei Metern nichts zu sehen, er holte gute 17 Jury-Punkte. Zu den Mitfavoriten gehört der Weltmeister von 2007 aber wohl trotzdem nicht – auch wenn er mit Titelverteidigern und Publukumsliebling "Ekat" tanzt.

Evelyn Burdecki (tanzt mit Evgeny Vinokurov)

Bislang spielte die Dschungelkönigin mit viel Erfolg in diversen TV-Formaten das Doofchen. Das allein wird bei "Let's Dance" nicht reichen, doch das dürfte der 30-Jährigen auch bewusst sein. Zum Auftakt gehörte sie zum Mittelmaß. Ihr Tanzpartner Evgeny ist die große Unbekannte der neuen Staffel: Er ist der einzige Profitänzer, der zum ersten Mal bei "Let's Dance dabei ist".

Jan Hartmann (tanzt mit Renata Lusin)

Bei dem Schauspieler scheint durchaus Tanztalent vorhanden zu sein, wie die ersten Bilder der Kennenlernshow zeigten. Mit 13 Jury-Punkten landete er im Mittelfeld. Gut möglich, dass dort auch am Ende sein Platz sein wird.

Barbara Becker (tanzt mit Massimo Sinato)

Die Leistung der Ex-Frau von Tennis-Legende Boris Becker war in der Kennenlernshow absolut in Ordnung. Becker wirkte elegant, wenn auch nicht ganz taktsicher. Auffällig war, dass ihr nach dem Quickstep komplett die Luft wegblieb. Daran wird sie arbeiten müssen. Massimo Sinato ist als strenger Lehrer bekannt und wird sie mit Sicherheit auf den richtigen Weg bringen. Dass es zum Titel reichen könnte, glauben wir dennoch nicht.



FAZIT

Nach dem ersten Eindruck liegen die Paare – bis auf wenige Ausnahmen – ziemlich nah beieinander. Das verspricht eine spannende Staffel mit hoffentlich vielen "Führungswechseln". Das sehen offenbar auch die Zuschauer so: Die Einschaltquote der Kennenlernshoe lag jedenfalls schon einmal über der des Vorjahres. Und die Auftaktsendung machte definitv Lust auf mehr!