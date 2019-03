RTL-Soap

Von teleschau

Fans der Daily-Soap dürfen sich freuen: Am Dienstag, 30. April, wird der Fernsehabend zum "GZSZ"-Abend. Quasi als "Tanz in den Mai" gibt es zunächst Deutschlands erfolgreichste Vorabendserie in Spielfilmlänge zu sehen. Nachdem im Anschluss daran um 21.15 Uhr die Medical-Serie "Nachtschwestern" ihre Premiere feiert, geht es mit einem Special zurück in die "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Welt.

Zum Inhalt der XXL-Folge von "GZSZ" ist bisher noch nicht viel bekannt. Während Jo und Yvonne ihr Glück in vollen Zügen, aber völlig unwissend genießen, zeigt sich, dass Intrigen immer zwei Seiten haben – und die beiden werden vor eine große Prüfung gestellt.

In der Doku "GZSZ – Der Gerner Clan: Affären, Schicksale & Intrigen!", die um 22.25 Uhr ausgestrahlt wird, dreht sich alles um Jo Gerner und Katrin Flemming. Wir kam es zu dem Zweckbündnis, wie wurde daraus die große Liebe und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? Dabei plaudern auch die Darsteller Wolfgang Bahro und Ulrike Frank aus dem Nähkästchen und verraten unter anderem, welche Momente ihnen inzwischen peinlich sind und wie gut sie sich auch hinter der Kamera verstehen.

"GZSZ" in Spielfilmlänge ist inzwischen Tradition geworden: Seit 2016 wurde jedes Jahr eine XXL-Folge ausgestrahlt, zuletzt das Mallorca-Special 2018, das mit Traumquoten von 24,8 Prozent überzeugte.

Quelle: teleschau – der Mediendienst