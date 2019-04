Mannheim gegen München

Von teleschau

Es geht in die heiße Phase der DEL: Im Playoff-Finale stehen sich die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München gegenüber. Sport1 überträgt das Aufeinandertreffen live.

Es wird heiß auf dem Eis der deutschen Eishockey-Liga: Im Finale der Playoffs treffen die zwei Schwergewichte der höchsten deutschen Eishockey-Liga aufeinander. Die Hauptrundensieger Adler Mannheim fordern den Titelverteidiger EHC Red Bull München heraus. Sport1 zeigt den Auftakt zur "Best-of-Seven-Serie" live am Donnerstag, 18. April, um 19.25 Uhr. Vor Ort in der Mannheimer SAP Arena begleiten Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Patrick Bernecker und die Experten Rick Goldmann und Patrick Ehelechner die Partie. Sport1 bietet zudem einen Livestream seines TV-Programms an.

Goldmann freut sich bereits auf den DEL-Showdown: "Es treffen die konstantesten Mannschaften mit den qualitativ besten und tiefsten Kadern aufeinander." Obwohl die Mannheimer deutlich souveräner durch die bisherige Saison marschierten, warnt er vor den Münchnern: "Schreib niemals das Herz eines Champions ab." Außerdem befindet Goldmann: "Aus der Hauptrunde wissen wir, wie eng die Serie zwischen München und Mannheim war und sein wird. Dieses Duell steht auf Messers Schneide."

Nach dem Auftakt am Donnerstag zeigt Sport1 auch das zweite Spiel am Samstag, 20. April, live im Free-TV (19.55 Uhr). Von der Partie in der Münchner Olympia-Eishalle berichten Moderator Sascha Bandermann, Kommentator Basti Schwele und die Experten Andreas Renz und Patrick Ehelechner. Schon vor dem Match erwartet Eishockey-Fans eine neuen Folge der Reportagereihe "N.ICE – Goldis Eishockey-Welt". Dieses Mal besucht Experte Rick Goldmann Kurvencrack David Wolf von den Adler Mannheim.

Vom dritten Aufeinandertreffen der Eishockeyteams am Montag, 22. April, zeigt Sport1 ab 19 Uhr die Highlights. Spiel vier am Mittwoch 24. April, gibt es dann ab 19.15 Uhr wieder live zu sehen. Gleiches gilt für ein mögliches fünftes Match am Freitag, 26. April (ab 19.15 Uhr).

Alle Spiele zeigt der kostenpflichtige Anbieter Magenta Sport. Hier kommentiert Patrick Bernecker. Sascha Bandermann übernimmt die Moderation, Experte ist Patrick Ehelechner.

Quelle: teleschau – der Mediendienst