Handy-Eklat im Wiener Konzerthaus

Von teleschau

Smartphones? Nein, danke! Bob Dylan hat sich in Wien derart über das Verhalten des Publikums erzürnt, dass er sogar ins Stolpern geriet.

Leg dich niemals mit Bob Dylan an! Diese Warnung hätten sich viele Fans des legendären Singer-Songwriters am vergangenen Dienstagabend wohl besser zu Herzen nehmen sollen. Wie die österreichische Zeitung "Die Presse" nun in einem Online-Artikel schrieb, sei es bei der ersten Zugabe des 78-Jährigen im Wiener Konzerthaus zu einem Zwischenfall gekommen, in dessen Verlauf der Musiker beinahe gestürzt wäre. Der Grund des Ganzen: Dylan echauffierte sich über das Publikum, das gleich nach den ersten Takten von "Blowing In The Wind" noch näher zur Bühne stürmte und via Smartphone die Darbietung für die Nachwelt festhalten wollte.

Damit zogen die Zuschauer jedoch den Zorn des Altmeisters auf sich, der vor lauter Wut sogar ins Straucheln geriet, sich aber im letzten Moment wieder fangen konnte. Daraufhin fauchte er: "We can either play or pose. It's your decision!" Zu Deutsch: "Wir können entweder spielen oder Modell stehen. Eure Entscheidung!" Sowohl Dylan als auch seine Band verstummten so lange, bis die Menge den Forderungen der Koryphäe schlussendlich nachgab und die Handys wieder wegpackte.

Dass Dylan ein nicht unkompliziertes Verhältnis zu seinen Fans pflegt, ist weithin bekannt. Der weltberühmte Songschreiber und Literatur-Nobelpreisträger lehnt die übertriebene Verehrung, Konservierung und immergleiche Wiedergabe seiner Hits konsequent ab und will das Publikum stattdessen mit neuen Variationen seiner Musik überraschen. Dass das durchaus zu Konflikten mit seiner Zuhörerschaft führt, zeigt nun auch das neueste Beispiel aus Wien.

Quelle: teleschau – der Mediendienst