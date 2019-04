"Akustisch verschmutzt"

Von teleschau

Für ein Konzert hat sich der italienische Sänger Jovanotti eine ganz besondere Location ausgesucht. Bergsteiger Reinhold Messner ist deswegen außer sich.

Damit hatte der italienische Sänger Jovanotti sicher nicht gerechnet, als er seine Konzerttour "Jova Beach Party 2019" ankündigte. Weil eines der Konzerte auf dem Gipfelplateau des Südtiroler Berges Kronplatz stattfinden soll, brachte er die Bergsteigerlegende Reinhold Messner gegen sich auf. Gegenüber der Zeitung "La Repubblica" kritisierte Messner die Ausrichtung des Konzertes scharf und bezeichnete das Event als "völlig unnötig". Doch dabei beließ es der 74-Jährige nicht und wurde noch deutlicher: "Der Berg wird denaturalisiert und akustisch verschmutzt." Er sei ein "besorgter Anwohner", sagte Messner im Hinblick auf sein Messner Mountain Museum Corones, das sich auf dem Plateau befindet.

Weil sich neben Messner auch der Alpinist Mauro Corona und der Schriftsteller Paolo Cognetti kritisch äußerten, rechtfertigte sich Jovanotti auf seiner Facebook-Seite. Er versicherte, bei seinem Konzert würden strenge Regeln zum Umweltschutz aufgestellt und die Besucher würden im Vorhinein für Umweltfragen sensibilisiert.

Doch damit gehörte die Auseinandersetzung zwischen Messner und Jovanotti noch lange nicht der Vergangenheit an. Vielmehr erreichte sie mit der Verleihung des "Goldenen Tapirs" an Jovanotti einen absurden Höhepunkt. Diese Auszeichnung wird von der Satire-Sendung "Striscia la Notizia" an Menschen des öffentlichen Lebens vergeben, die sich einen Ausrutscher geleistet haben. Als der 52-jährige Sänger den Preis entgegennahm, sagte er: "Ich kenne den Kronplatz nicht, aber ich weiß, dass dort der Giro d'Italia abgehalten wurden, dass es einen Haufen Konzerte gab, dass jedes Jahr tausende Menschen dorthin kommen. Als ich dann Messners Interview las, war ich schon ein wenig verwundert."

Jovanotti war in den Neunzigern als Rapper erfolgreich. Mit "Serenata Rap" landete er 1994 auch in Deutschland einen Hit. In seiner Heimat sind seine Platten nach wie vor gefragt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst