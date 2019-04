Kein Glück in der Liebe

Von teleschau

Tom Kaulitz steht, wie man vernimmt, vor der Hochzeit mit seiner Heidi Klum. Doch wie steht es eigentlich um den Beziehungsstatus seines Zwillingsbruders Bill Kaulitz?

Bei Tom Kaulitz läuten womöglich bald die Hochzeitsglocken. Sein Zwillingsbruder Bill Kaulitz ist hingegen nicht in festen Händen. "Leider nicht. Schön wär's. Ich bin der einzige Single aus der Band. Das war schon immer so. Aber ich glaube, man kann nicht nach Liebe suchen, es muss passieren", erklärte der 29-Jährige jetzt gegenüber der Zeitschrift "GALA".

Das Teenie-Idol der Band Tokio Hotel, die 2005 mit dem Song "Durch den Monsun" bekannt wurde, konnte sich damals vor schwärmenden weiblichen Fans nicht retten. Um seinen Beziehungsstatus machte der Sänger immer ein Geheimnis. 2017 öffnete er sich erstmals gegenüber "bunte.de": "Ich habe da nicht so ein glückliches Händchen. Irgendwie geht es bei mir immer kaputt oder auseinander."

Wie Tom Kaulitz, der seit Mai 2018 mit Topmodel Heidi Klum liiert und seit Dezember 2018 auch verlobt ist, sind auch die anderen beiden Bandmitglieder vergeben. Schlagzeuger Gustav Schäfer ist seit 2014 verheiratet und wurde 2016 Vater. Bassist Georg Listing ist seit fast zehn Jahren in festen Händen.

Das letzte Album "Dream Machine" veröffentlichte die Band 2017. In diesem Jahr erschienen bereits zwei neue Singles: Im Februar "Melancholic Paradise" und im April "When It Rains It Pours", nun steht die "Melancholic Paradise"-Tour an.

