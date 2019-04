"Erlebnis Erde: Wilde Dynastien (5)"

Von Andreas Schoettl

Wenn es ums nackte Überleben geht, zählt die Verwandtschaft nicht mehr. Zwei konkurrierende Tiger duellieren sich in der ARD-Naturdokumentation um die Vorherrschaft in einem begrenzten Jagdrevier.

Im Bandhavgarh-Nationalpark in Madhya Pradesh in Indien leben rund 80 Tiger. Ihre Welt ist ein etwa 18 Quadratkilometer großes Revier. In diesem für die Großkatzen scheinbar so passenden Gebiet voller von Quellen, Teiche und üppigen Graslandschaften sollten die wilden Tiere doch gut miteinander auskommen. Doch der Feind liegt nicht nur in der Konkurrenz, er entstammt ausgerechnet aus der eigenen Sippe.

Im nunmehr fünften und vorerst letzten Teil der spektakulär gedrehten Tier-Dokumentation "Wilde Dynastien" erschaffen die britischen Filmer Miles Barton und Theo Webb mit unter anderem atemberaubenden Nahaufnahmen eine weitere Familiengeschichte aus dem Tierreich.

Tigerin Raj Bhera, deren Name von Wissenschaftlern vergeben wurde, kümmert sich aufopferungsvoll um die vier neugeborenen Jungen. Doch es ist die eigene, inzwischen herangewachsene "Tochter", die der Tiger-Mutter zusetzt. Solo beansprucht die ihr bekannten Jagdgründe für sich. Raj Bhera muss sich in einem "Duell der Tiger", wie der Film im Untertitel heißt, als "Beschützerin" beweisen, will das Tier sich und seinem Nachkommen das Überleben sichern.

Quelle: teleschau – der Mediendienst