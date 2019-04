Fantasy-Serie

Von teleschau

Kurz nach dem Start der finalen Staffel in den USA dürfen sich Fans in Deutschland nun auch auf die Free-TV-Premiere von "Game of Thrones" freuen. Ein wenig Wartezeit wird ihnen allerdings noch abverlangt ...

Während die Zuschauer in den USA bereits in der ersten Folge der achten Staffel sehen konnten, wie es mit Jon Schnee & Co. weitergeht, müssen sich Fans von "Game of Thrones" hierzulande noch ein wenig gedulden. Wer nicht über ein Sky-Abo verfügt oder sich für den Online-Streaming-Dienst Sky-Ticket entscheidet und so bereits einen Tag nach der US-Ausstrahlung die neuen Folgen sehen kann, der muss sich gedulden.

RTL II zeigt im Oktober 2019 die finalen sechs Episoden von "Game of Thrones" als deutsche Free-TV-Premiere. Dabei darf man wie gewohnt einiges von der erfolgreichsten Serie unserer Zeit erwarten. Kit Harington, Darsteller des Jon Schnee, verriet in einem Interview, dass der Tod einiger Hauptfiguren ziemlich schnell abgefertigt wird – es wird also ganz bestimmt wieder blutig.

Die deutsche Synchronfassung der achten Staffel von "Game of Thrones" wird im Herbst 2019 voraussichtlich samstags, um 20.15 Uhr, bei RTL II ausgestrahlt. Bereits jetzt sind alle Folgen der siebten Staffel eine Woche lang auf TV NOW verfügbar.

Quelle: teleschau – der Mediendienst