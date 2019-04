| Finale an Ostersonntag

Ein Schwestern-Duo bricht bei "The Voice Kids" Rekorde. Folgerichtig stehen Mimi und Josefin auch im Finale der SAT.1-Castingshow. Ist ihnen der Sieg überhaupt noch zu nehmen?

In den Blind Auditions verblüfften Mimi (15) und Josefin (13) die Coaches mit ihrem eigenwilligen Radiohead-Cover "Creep". Über 16 Millionen Mal wurde das Video bei YouTube angesehen – bei diesen Zahlen kann in diesem Jahr kein anderes Talent auch nur annähernd mithalten. Runde für Runde schafften es die zwei Schwestern weiter, nun stehen sie als Favoriten im Finale. "Mimi und Josi wurde das Talent in die Wiege gelegt. Höchstes musikalisches Niveau, tolle Stimmen und dazu sind die beiden Strahlemädchen auch noch gut drauf", sagt Sascha Vollmer von The BossHoss.

Die Cowboys wissen natürlich genau, welche Juwele sie da in ihrem Team haben und dürfen bei ihrer ersten Teilnahme bei "The Voice Kids" direkt auf den Sieg hoffen.

Doch entschieden ist vor dem Finale, das am 21. April (Ostersonntag) um 20.15 live bei SAT.1 augestrahlt wird, noch nichts. Jedes Team schickt zwei Acts ins Finale. Im Team BossHoss hoffte neben dem Schwestern-Duo auch Erik (14) auf den Sieg. "Erik ist ein Rock'n'Roller. Das passt super zu uns und ist ein schönes Statement für die Show", sagt Alec Völkel. "Rock ist ein cooles Genre, das hier leider etwas zu kurz kommt. Mit Erik können wir mal so richtig einen raushauen. Das Publikum hat ihn gefeiert, da geht also was!"

Und wen schicken die anderen Teams ins Rennen?

Das sind die Teams und ihre Finalisten:

Team The BossHoss: Mimi/Josefin (15/13, Augsburg) und Erik (14, Moskau/RUS)

Team Lena Meyer-Landrut: Dio (14, Wien/AUT) und Thapelo (14, Aachen) Lena:

"Thapelo ist ein kleiner R&B-Typ, der den Soul und starke Powerballaden in sich hat, ein echter Rohdiamant", sagt Lena. "Dio ist eher der Singer/Songwriter, mit einem sehr emotionalen Gesangs-Stil und hohem Wiedererkennungswert."

Team Stefanie Kloß: Lea (14, Besigheim) und Lazaros (15, Düsseldorf)

"Laza, ist ein unglaubliches Naturtalent. Er macht schon aus dem Bauch heraus so vieles richtig, obwohl er noch nie Gesangsunterricht hatte", meint Stefanie. "Und dann Lea, eine zauberhafte junge Frau, die sich mit der Gitarre auf die Bühne stellt, eine Bob-Dylan-Nummer singt und die Geschichte so erzählt als wäre es ihre."

Team Mark Forster: Teodora (9, Berlin) und Davit (11, Neustadt an der Weinstraße)

"Theodora ist mit neun Jahren die jüngste Finalistin, wenn nicht sogar eine der jüngsten Finalistinnen aller Zeiten. Ich bin ein Riesenfan von ihr. Sie ist eine richtige Aus-dem-Bauch-Sängerin mit einer großartigen Stimme, die kreativ mit den Songs umgeht", sagt Mark "Und Davit ist für mich ein Phänomen: Wir suchen bei ihm immer den Schalter am Rücken, weil er so robotermäßig perfekt singt, dabei ganz entspannt auf der Bühne steht und der höflichste kleine Junge ist, den ich je kennengelernt habe. Es ist wirklich übermenschlich, was er hier macht."

Im Finale singen die Talente jeweils solo und gemeinsam mit ihren Coaches einen Song. Danach entscheiden Lena Meyer-Landrut, Stefanie Kloß, Mark Forster und The BossHoss, mit welchem ihrer zwei Talente sie jeweils in die finale Entscheidungsrunde gehen. Dann präsentieren die jungen Sänger einen zweiten Titel, bevor die Zuschauer per Telefon- und SMS-Voting "The Voice Kids" 2019 bestimmen.