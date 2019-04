Präsentiert von TELE 5

Von teleschau

Moderator Thomas Gottschalk präsentiert zusammen mit TELE 5 ein besonderes Konzertereignis: Die schönsten Liebes-Songs quer durch die Epochen der Filmgeschichte.

Die Filmfoniker, ein Orchester, das sich 2006 gründete und seither eine feste Größe in der Münchner Film- und Kulturszene ist, werden im Sommer 2019 beim Filmfest München unter der Leitung von Dirigent Ingo P. Stefans in einer "Love Edition" die schönsten Balladen und Liebesthemen quer durch alle Epochen der Filmgeschichte spielen. Darunter Songs aus "A Star is Born", "Bodyguard" und natürlich "Love Story" sowie unvergessliche Melodien aus "Star Wars", "Superman" und "Batman Forever".

Das besondere Musikereignis mit Ohrwurmgarantie wird präsentiert vom Münchner Sender TELE 5 und findet am Mittwoch, 3. Juli, in der Philharmonie im Gasteig in München statt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst