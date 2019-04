Vier Filme sind geplant

Von teleschau

Vom einstigen Bond-Girl zur Wissenschaftlerin auf Pandora: Michelle Yeoh wird in den Fortsetzungen von "Avatar" die Rolle der Dr. Karina Mogue übernehmen. Das teilte das Studio 20th Century Fox mit.

Yeoh, die vor rund 20 Jahren als chinesische Agentin im James-Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" weltberühmt wurde, war zuletzt in der Erfolgskomödie "Crazy Rich" zu sehen. In der Fernsehserie "Star Trek: Discovery" spielt die 56-Jährige derzeit Captain Philippa Georgiou. Wie genau ihre Rolle in den vier geplanten "Avatar"-Fortsetzungen aussehen wird, ist noch nicht bekannt.

"Während ihrer Karriere hat Michelle immer einzigartige und unvergessliche Charaktere kreiert. Ich freue mich darauf, jetzt mit ihr zusammenzuarbeiten um das Gleiche bei den 'Avatar" Fortsetzungen zu schaffen", schreibt Regisseur James Cameron bei Twitter.

Die noch unbetitelte erste "Avatar"-Fortsetzung soll im Dezember 2020 in die Kinos kommen. Insgesamt plant James Cameron vier Sequels des Science-Fiction-Erfolgs aus dem Jahr 2009.

Quelle: teleschau – der Mediendienst