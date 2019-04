In einem Interview enthüllte Rose McGowan, dass sie in Folge eines Unfalls vor fünf Jahren ihren Geruchssinn verlor. "Einmal ließ ich in der Nacht versehentlich das Gas angedreht. Ich habe es nicht mitbekommen, weil ich es nicht riechen konnte", beschrieb sie die Folgen davon.

Fotoquelle: Tim P. Whitby / Getty Images for Sundance London