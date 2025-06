Einstiges Teenie-Idol: Bobby Sherman im Alter von 81 Jahren verstorben

"Von einem ehemaligen Teenie-Idol zum anderen – Ruhe in Frieden": So verabschiedete sich John Stamos von seinem Freund Bobby Sherman. Der US-amerikanische Sänger und Schauspieler starb am Dienstag im Alter von 81 Jahren. Das bestätigte Shermans Witwe Brigitte Poublon in einem Statement, das "Full House"-Star Stamos auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte.

"Bobby verließ die Welt, während er meine Hand hielt – so wie er unser Leben mit Liebe, Mut und unerschütterlicher Anmut während der 29 Jahre unserer Ehe aufrechterhalten hat", so Poublon. Bereits im März hatte Brigitte Poublon öffentlich gemacht, dass ihr Mann unheilbar an Nierenkrebs erkrankt sei. Sherman sei ihr "Märchenprinz" gewesen, schrieb sie nun: "Selbst in seinen letzten Tagen blieb er stark für mich. So war Bobby – mutig, sanft, und voller Licht." Auch seinen Sinn für Humor habe ihren Mann nie verloren, auch nicht auf dem Sterbebett: "Er fand immer noch Zeit, gut getimte Witze zu reißen."

"Er zeigte uns, wie echtes Heldentum aussieht"

Sherman, der in den späten 1960er-Jahren durch seine Rolle in der US-Serie "Here Come the Brides" Bekanntheit erlangte, feierte im Laufe seiner Karriere vor allem als Sänger Erfolge. Zu seinen größten Hits zählten die Singles "Little Woman", "Easy Come, Easy Go" und "La La La (If I Had You)". Zudem war er immer wieder in Gastrollen im TV zu sehen – darunter in Serien wie "Frasier" und "Mord ist ihr Hobby".