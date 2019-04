Es war ihre einzige Rolle – trotzdem erinnern sich auch heute noch viele Filmfans an sie: Tania Mallet. In "James Bond 007 - Goldfinger" spielte die Britin 1964 an der Seite von Sean Connery das Bond-Girl Tilly Masterson. Nun verstarb Mallet im Alter von 77 Jahren.

Das wurde auf dem offiziellen Twitter-Account der Bond-Filmreihe bekannt gegeben: "Wir sind sehr traurig über die Nachricht, dass Tania Mallet, die Tilly Masterson in "Goldfinger" spielte, gestorben ist. Unsere Gedanken in dieser traurigen Zeit sind bei ihrer Familie und ihren Freunden."

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7