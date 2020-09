"Der Boandlkramer und die ewige Liebe"

Das kann heiter werden: Michael Bully Herbig als personifizierter Tod und Hape Kerkeling als Teufel. Jetzt wurde der erste Trailer zu "Der Boandlkramer und die ewige Liebe" veröffentlicht.

Es ist ein Zusammentreffen zweier deutscher Humorgiganten: Erstmals standen Michael "Bully" Herbig und Hape Kerkeling gemeinsam für ein Kinoprojekt vor der Kamera – für Joseph Vilsmaiers "Der Boandlkramer und die ewige Liebe". In der Fortsetzung von "Die Geschichte vom Brandner Kaspar" (2008) übernimmt Herbig erneut die Rolle des Boandlkramers, während Kerkeling den Teufel höchstpersönlich verkörpert. Jetzt wurde ein erster Trailer zu dem Film, der am 17. Dezember in die Kinos kommt, veröffentlicht.

In der bayerischen Sagenwelt steht der Boandlkramer für den personifizierten Tod. Bekannt wurde die Figur unter anderem durch Franz von Kobells "Die Gschicht vom Brandner Kaspar" (1871) sowie durch das darauf basierende Theaterstück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" von Kurt Wilhelm. Im neuen Kinofilm wird der Boandlkramer nun erstmals von Amors Pfeil getroffen: Er verliebt sich unsterblich in die schöne Gefi (Hannah Herzsprung). Um ihr nahe zu sein, lässt er sich auf einen Handel mit dem Teufel ein.

"Als Bully mit der Idee zu mir kam, musste ich nicht lange überlegen. Mir war sofort klar, was für ein Potenzial in dieser Geschichte steckt", erklärte Regisseur Vilsmaier bei der Vorstellung des Projekts im Juli vergangenen Jahres. Laut Kerkeling ist das Drehbuch von Marcus H. Rosenmüller und Ulrich Limmer "schön, herzergreifend und rasend komisch".

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH