"Bergdoktor" Hans Sigl wünscht sich mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt: "Es mangelt an Empathie"

Die 18. Staffel von "Der Bergdoktor" beginnt am 2. Januar auf dem ZDF. Neben Hans Sigl in der Hauptrolle gibt es personelle Veränderungen.

Sigl ist bekannt dafür, sich immer wieder kritisch mit der gegenwärtigen gesellschaftlichen Lage auseinanderzusetzen. "Es mangelt an Empathie", beklagte der 55-Jährige. "Wenn alle miteinander empathischer umgehen würden, wäre schon viel geholfen." Generell störe ihn ein gewisser "Dauerpessimismus", der in der Gesellschaft vorherrsche: "Es wäre so schön, wenn wir alle miteinander wieder positiver an Dinge herangehen würden." Stattdessen würden Medien "permanent die schlechte Stimmung anheizen und Politiker aus Nichtigkeiten große Skandale produzieren".