Das private Zuhause: so wohnt Anna-Carina Woitschack

In letzter Zeit ist viel im Leben von Anna-Carina Woitschack passiert. Die Ex-DSDS-Kandidatin trennte sich von ihrem Mann Stefan Mross, verliebte sich neu, zog aus dem gemeinsamen Wohnmobil aus und nahm zuletzt am RTL-"Dschungelcamp" teil. Doch wohin reiste die Schlagersängerin nach ihrem Dschungel-Abenteuer und wie wohnt sie privat?

Schluss mit der Wohnwagen-Zeit

Voller Stolz präsentierten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im Sommer 2021 ihren Luxus-Wohnwagen. Damals waren die beiden noch liiert und das Traumpaar der Schlager-Szene. „Wenn man das beruflich macht, ständig in anderen Zimmern aufwacht und immer dieses Hotelfrühstück bekommt, hat man darauf irgendwann keine Lust mehr“, erklärte der 49-Jährige damals. Daraufhin zog das Paar in die rollende Behausung ein. Zusammen auf so engen Raum zu leben, war für beide kein Problem. Besonders Anna-Carina Woitschack hatte darin viel Erfahrung. Die 32-Jährige stammt aus einer Puppenspieler-Familie, die ständig herumreiste. Zahlreiche Schulwechsel inbegriffen. Insgesamt soll Anna-Carina Woitschack 25 Jahre in einem Wohnwagen gelebt haben. Doch nach der Trennung von Stefan Mross war Schluss damit. Die Sängerin zog mit 30 Jahren in ihre erste eigene Wohnung.