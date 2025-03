Hans Sigl sieht Parallelen zwischen NS-Zeit und heute: "So fängt das an"

In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" äußert sich Hans Sigl besorgt über die politischen Entwicklungen in Deutschland und zieht Parallelen zu den Anfängen der NS-Zeit. Er warnt vor der zunehmenden Verbreitung rechter Ideologien und der Rolle sozialer Medien als Verstärker.

Sigl verweist auf die Beginne der NS-Zeit: "Wenn man hört, wie es damals angefangen hat – so fängt es ja wieder an. Es passiert ja nicht von jetzt auf gleich, sondern es wird ein Gedankengut gestreut, es wird normalisiert und es werden Themen gespielt, die immer gegen Ausländer sind." Der Österreicher sieht klare Parallelen zu den Anfängen der Judenverfolgung im vergangenen Jahrhundert: "Früher waren es die Juden, jetzt sind es die Ausländer."

"Man muss sich Informationen von allen Seiten holen"

Es werde zunehmend Unsicherheit gestreut, mahnt Sigl. "So fängt das an. So wird Geistesgut gesät und fängt an, sich zu entwickeln." Dazu komme, dass die sozialen Medien dem 55-Jährigen zufolge "wie Dünger für diese Gedankenwelt" wirken. Aus diesem Grund empfiehlt er, "aufzupassen, Augen auf, wach zu sein, zu hinterfragen, es nicht geschehen zu lassen". Eine passive Haltung sei "das schlechteste, was uns im Moment passieren kann", warnt Sigl. "Man muss interessiert sein! Man muss sich Informationen von allen Seiten holen und nicht nur von einem TikTok-Kanal."