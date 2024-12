Helene Fischer über ihren Ex: "Der einzige, der mir jetzt einfällt, ist natürlich Florian"

Der sonst als bodenständig bekannte Florian Silbereisen geriet auf einem Weihnachtsmarkt in die Schlagzeilen. Der Schlagerstar randalierte in der Passauer Altstadt so stark, dass die Polizei einschreiten musste. Ein Vorfall, der ihm heute sehr peinlich ist.

Helene Fischer spricht über Florian Silbereisen

Zehn Jahre lang waren Helene Fischer und Florian Silbereisen das Schlager-Traumpaar. Als die beiden 2018 ihre Trennung bekannt gaben, war das für viele Fans ein Schock. Seitdem hat sich viel verändert. Die Sängerin ist seit Dezember 2021 mit dem Tänzer Thomas Seitel verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter. So rosig lief es bei Florian Silbereisen offiziell nicht. Seit der Trennung von Helene Fischer hat der 43-Jährige keine neue Frau an seiner Seite präsentiert. Nun hat sich die Schlagersängerin in der Radioshow über ihren Ex geäußert.