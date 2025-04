Markus Lanz Ex-Frau veröffentlicht krasse Fotos

Die Veränderung von Angela Lanz

Markus Lanz ist Vater von drei Kindern. Im Jahr 2000 bekam der ZDF-Talker einen Sohn mit Birgit Schrowange. Doch 2006 ging die Beziehung der beiden Moderatoren in die Brüche. Zwei Jahre später trat Angela Gessmann in sein Leben. 2011 folgte die Hochzeit in Südtirol. Des Öfteren sah man die Brünette mit Markus Lanz bei öffentlichen Veranstaltungen. Die beiden zogen nach Hamburg und bekamen dort 2014 und 2018 ihre beiden Töchter. Doch nach 12 Ehejahren kam es 2023 zur offiziellen Trennung. Für Angela Lanz der Startschuss in ein neues Leben.