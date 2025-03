Überraschender Wandel: Helene Fischer bald im "Playboy" zu sehen?

Schlagerstar wird zur Schauspielerin: Anna-Carina Woitschack bald bei RTL

Anna-Carina Woitschack wagt sich nach ihrem Dschungelcamp-Abenteuer in die Schauspielwelt. In der beliebten RTL-Serie "Alles was zählt" übernimmt sie eine Gastrolle als Mode-Vloggerin. Die erste Folge mit ihr wird im Mai ausgestrahlt.