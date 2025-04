Die größten "Let's Dance"-Skandale: Streit, Liebe und Verrat

Rebecca Mir tauscht ihren Liebespartner aus

2011 wurde Rebecca Mir durch die ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel" bekannt. In diesem Jahr lernte die spätere "Let's Dance"-Tänzerin ihren Freund Sebastian Deyle kennen. Mit dem Schauspieler, der unter anderem in der Soap "Marienhof" zu sehen war, stand das Model im Blitzlichtgewitter. Im Jahr 2012 fegte die gebürtige Aachenerin mit Profitänzer Massimo Sinato bei "Let's Dance" über die Bühne. Auch Massimo war zu der Zeit noch in den festen Händen seiner Ehefrau Tanja. Bereits während der Show knisterte es gewaltig zwischen Rebecca Mir und Massimo. Damals dementierten die beiden die Gerüchte noch. Doch wenige Monate nach der Sendung gaben die beiden offiziell ihre Liebe bekannt. Ein Schock für ihre vorherigen Partner. "Es war so hinterhältig und charakterlos von ihm, dass er mir sein Verhältnis zu Rebecca, das ja offenbar durchgängig war, nicht gesagt hat", klagte die Ex des Profitänzers im Anschluss im Interview mit RTL. Mittlerweile ist das "Let's Dance"-Traumpaar seit 2015 verheiratet und bekam 2021 ihren Sohn.