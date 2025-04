Joachim Llambi über den harten "Die Verräter"-Dreh: "Da gab es auch Tränen"

Ich habe versucht, mich möglichst normal zu verhalten – so, wie mich die anderen kennen. Ich war nicht der Typ, der mit allen tief in Diskussionen eingestiegen ist. Ich habe zum Beispiel oft mit Younes Zarou im Billardzimmer gespielt. Andere haben, ich sag jetzt mal gepuzzelt, um herauszufinden, wer ein Verräter ist. Ich bin mehr nach Bauchgefühl gegangen. Ich lag auch gar nicht so schlecht am Anfang, wer es dann am Ende war.