„Last One Laughing: Halloween Special“: Diese Promis sind dabei

Die Comedy-Sendung „Last One Laughing“ kommt bereits auf fünf Staffeln, zudem lief Ende 2023 ein Weihnachts-Special. Auch dieses Jahr erfreut Prime Video die Fans des Formats mit einem Special, das diesmal ganz im Zeichen von Halloween steht. Hier bekommst du alle Infos, die bislang darüber bekannt sind.

Wer am Halloween-Special von „Last One Laughing“ teilnimmt Ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von „Last One Laughing“ sind die Prominenten, die an der Sendung teilnehmen. Und in dieser Hinsicht hat das Halloween-Special einiges zu bieten. Fünf der acht Teilnehmer waren bereits in mindestens einer regulären LOL-Staffel dabei – wie zum Beispiel Torsten Sträter, der aus der ersten Staffel als Sieger hervorging und auch an der fünften Staffel teilnahm. Diese konnte Mirja Boes bei ihrem ersten Start bei LOL für sich entscheiden.

Schon zweimal war Olaf Schubert bei LOL dabei, nämlich in den Staffeln 3 und 5. Zudem war er in der vierten Staffel zu Gast. Rückkehrer sind ebenfalls Annette Frier und Palina Rojinski. Frier feierte ihr LOL-Debüt in der zweiten Staffel, Rojinski gab ihren Einstand in der dritten Staffel. Komplette Neulinge in der LOL-Welt sind der Sänger Sasha sowie die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz. Sasha feierte in den 2000er-Jahren als Frontmann des Rockabilly-Projekts „Dick Brave and the Backbeats“ große Erfolge, die Kaulitz-Brüder zur gleichen Zeit mit ihrer Band „Tokio Hotel“. Letztere haben außerdem mit „Kaulitz & Kaulitz“ eine eigene Reality-Serie auf Netflix.

Welche Regeln beim Halloween-Special von „Last One Laughing“ gelten Die Grundregeln von LOL gelten auch für das Halloween-Special: Die Teilnehmer verbringen mehrere Stunden gemeinsam in einem Raum und dürfen nicht lachen. Wer einmal lacht, der bekommt eine Warnung, beim zweiten Lachen fliegt der Teilnehmer raus. Im Gegensatz zu den regulären Staffeln wartet das Halloween-Special – wie schon das Weihnachts-Special – mit einer Besonderheit auf: Die Teilnehmer bilden Zweier-Teams. Lacht ein Mitglied eines Teams, dann wird das gesamte Team verwarnt. Beim zweiten Lachen – ganz gleich, welchem Mitglied es rausrutscht – fliegt das Team aus der Sendung. Selbstverständlich bestreiten die Kaulitz-Brüder das Halloween-Special als Team. Auch die Staffelsieger Torsten Sträter und Mirja Boes finden sich zu einem Team zusammen. Annette Frier und Olaf Schubert bilden ein Team aus erfahrenen Comedians, während mit der Moderatorin Palina Rojinski und dem Sänger Sasha zwei Teilnehmer zueinander finden, die eigentlich nicht im Comedy-Bereich zu Hause sind.

Wie es bei LOL üblich ist, gibt es auch in der Halloween-Staffel ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu gewinnen. Es geht an das siegreiche Team, das es für einen guten Zweck spendet.

Wann und wo das Halloween-Special von „Last One Laughing“ zu sehen ist Bekanntlich ist am 31. Oktober Halloween. Doch Amazon erfreut die Fans von „Last One Laughing“ bereits einige Tage zuvor mit dem Erscheinen des Halloween-Specials. Schon am 21. Oktober 2024 kannst du die Sonderstaffel exklusiv bei Prime Video streamen. Im Vergleich zu den regulären Staffeln, die jeweils sechs Folgen hatten, wird das Special jedoch deutlich kürzer sein. Immerhin kannst du dich aber auf drei neue Episoden der Show freuen.