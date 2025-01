"Angela Merkel – Schicksalsjahre einer Kanzlerin": Kritik zur unterhaltsamen Doku

Die Doku "Schicksalsjahre einer Kanzlerin" gibt spannende Einblicke in die politische Karriere von Angela Merkel und beleuchtet ihre Erfolge, Herausforderungen und das Vermächtnis ihrer Kanzlerschaft.

Sie war die erste Kanzlerin der Bundesrepublik und die erste Ostdeutsche im Amt, sie stieg von "Kohls Mädchen" zur mächtigsten Frau der Welt auf und beeindruckte die männerlastige Politik- und Medienwelt nachhaltig. Bis heute steht Angela Merkels Name für Atomausstieg, Bundeswehrreform, Flüchtlingshilfe und Coronamanagement – nicht zuletzt auch für ihre legendäre "Raute" und im kollektiven Gedächtnis verankerte Sätze wie "Wir schaffen das". Anlässlich ihres 70. Geburtstages am 17. Juli 2024 wagte das Erste vergangenes Jahr einen ungewohnten filmischen Blick auf die "Schicksalsjahre einer Kanzlerin", die unsere Gesellschaft und insbesondere die jüngeren Generationen geprägt haben. Nun, nachdem die Altkanzlerin ihre Memoiren "Freiheit" veröffentlicht hat, wird die 90-minütige Fassung der unterhaltsamen Doku im BR Fernsehen wiederholt.

Der Film von Tim Evers blickt mit einer überraschend lockeren Tonalität nicht nur zurück, sondern unterhält tatsächlich zugleich gut. Er sucht nach Antworten auf die wichtigsten Fragen: Wer ist diese Frau? Wonach richtete sie ihre Politik aus? Und welches Erbe hinterlässt ihre Kanzlerschaft? "Mit zunehmendem Abstand wird es immer spannender, sich den Weg von Angela Merkel anzusehen", so der aus Brandenburg stammende Filmemacher über die Biografie der in Hamburg geborenen und in der Uckermark aufgewachsenen Pfarrerstochter.