Beim "Bauer sucht Frau"-Dreh: prisma trifft die Landwirte kurz vor dem Scheunenfest!

20 Landwirte haben sich auf das Liebes-Abenteuer in der Jubiläumsstaffel eingelassen. Mit Spannung und viel Herzklopfen warten die Bauern alljährlich auf den großen Tag des Kennenlernens, dem Scheunenfest. Dort können sich die "Bauer sucht Frau"-Kandidaten zum ersten Mal live in die Augen sehen und sich auf der anschließenden Party näher kennenlernen. Die romantische und idyllische Umgebung des historischen Ritterguts in Stadthagen passt dazu perfekt. Das Gelände umfasst unter anderem die große Scheune, mehrere Räume um sich kennenzulernen und Außenbereiche zum Feiern.

Andre: "Es haben viele im ersten Moment gelacht"

Wenige Stunden vor dem Dreh für das Scheunenfest im Juli, kamen die Bauern auf dem Rittergut in Stadthagen an. prisma konnte mit den Landwirten beim Eintreffen sprechen. Heiner ist in der Jubiläumsstaffel auf der Suche nach einer junggebliebenen Dame, die gerne tanzt. Der Pferdetrainer macht regelmäßig Yoga, vielleicht auch ein Grund, warum der 70-Jährige vor dem Scheunenfest nicht nervös war. "Noch nicht, aber das kann noch kommen", so seine Vermutung. Auch Rindermäster und Pferdehalter Andre freute sich schon auf eine schönen, kommenden Abend. Sein Umfeld war jedoch sehr überrascht, als der 29-Jährige verkündete, an "Bauer sucht Frau" teilzunehmen. "Es haben viele im ersten Moment gelacht", verriet der Landwirt. Doch mittlerweile bekommt Andre viel Zuspruch. Auch Marvin erhielt zunächst unterschiedliche Reaktionen seines Umfelds. "Zu 90 % positiv, ein paar waren verwundert, ein paar waren abgeneigt, aber der größte Teil steht dahinter", erklärte der Kamelfarmer, bevor er los ging zum Scheunenfest. Einige seiner Bekannten befürchtete, es könnte negative Presse auf den 30-Jährigen zukommen.