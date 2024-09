Claudia Obert und Max Suhr: Mutter äußert sich zur Beziehung

Claudia Obert und Max Suhr sind seit dem Sommer 2022 ein Paar. Nicht nur der große Altersunterschied macht die beiden zu einem skurrilen Paar. Doch was sagt die Mutter des 26-Jährigen zu ihrer Beziehung? Susanne Suhr hat sich geäußert.

Im Interview bestätigten Freunde, dass für sie die Romanze von Max Suhr zu der 37 Jahre älteren Claudia Obert kein Problem ist. "Ich fand es super! Stell' mir die mal vor", beschreibt Freundin Gloria ihre Reaktion, als sie von der Beziehung erfahren hat. "Ich glaube, sie ist super lustig und ich glaube, dass er zu ihr aufschaut", vermutet Gloria weiter. Claudia Obert scheint damit so etwas wie eine Mentorin für den 26-Jährigen zu sein.

Besonders interessant dabei sind die Ansichten von Max Mutter Susanne Suhr. Dass ihr Sohn eine Freundin hat, die älter ist als sie selbst, ist für die Hamburgerin kein Problem. Und das, obwohl sie selbst ein konservatives, bodenständiges Leben führt. "Für mich war es total ok, weil ich bin weltoffen", bestätigt Susanne Suhr. Für die Mutter zählt nur eins: "Er soll glücklich sein". Mit Claudia Obert verstand sie sich auf Anhieb. So sehr, dass Susanne mittlerweile im Geschäft von Claudia Obert arbeitet. Beschlossen wurde das, als Claudia Obert zum Kaffee bei der Familie Suhr eingeladen wurde. Da machte die Unternehmerin Max Mutter das Angebot. "Es ist hier total schön", bereut Susanne Suhr ihre Entscheidung nicht. Die Hamburgerin sieht in Claudia Obert eher eine Freundin, als eine Schwiegertochter: "Die Ergänzen sich. Man muss doch zusammen lachen und Spaß haben können".