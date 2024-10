Das sind die TV-Highlights rund um Halloween 2024

Die Tage werden kürzer, die Nächste kälter: Der Oktober gilt schon lange als Gruselmonat, der seinen Höhepunkt an Halloween erreicht. Für wen Halloween nichts ist, der kann sich in diesem Jahr aber trotzdem freuen: Allerheiligen fällt auf einen Freitag und beschert uns damit ein langes Wochenende. Welche (Grusel-)Filme im TV rund um Halloween und an diesem langen Wochenende laufen, erfahrt ihr hier.

Halloween (31.10.2024) Wolfsland: In der Schlinge (20.15 Uhr, ARD): Erst steht sie einem Wolf gegenüber, dann hat Viola Delbrück einen am Telefon. Jenni Meißner, kaltherziger Kopf einer Mafiabande, macht der Kommissarin ein Angebot: Sie will ausstiegen und dafür auspacken. Allerdings nur, wenn Viola Delbrück ihr Straffreiheit und eine neue Identität verschafft. Damit der Deal zustande kommt, soll Delbrück schweigen. Viel Zeit für Überlegungen bleibt nicht, da sie und ihr Partner kurz darauf zu einem Mordfall gerufen werden. Krimi, düster.

The Commuter (20.15 Uhr, VOX): Versicherungsmakler und Ex-Polizist Michael McCauley pendelt sein zehn Jahren mit dem Regionalzug auf der New Yorker Hudson-Linie, als er unerwartet gefeuert wird und auf der Heimfahrt von einer Fremden angesprochen wird. Die bietet ihm 100.000 US-Dollar, wenn er im Zug eine ganz bestimmte Person aufspürt. Spannungskino mit Liam Neeson.

Boss Level (22.25 Uhr, VOX): Er wird erschossen, erstochen, geköpft oder in die Luft gesprengt: Ex-Delta-Force-Kämpfer Roy Pulver wird immer wieder von Attentätern getötet. In der Zeitschleife lernt er zwar, immer länger zu überleben – doch egal, wie effektiv er sich verteidigt, spätestens um 12.47 Uhr ist wieder alles vorbei. Nur langsam kommt er dahinter, was los ist, und dass seine ermordete Frau sowie ein geheimes Regierungsprojekt unter Colonel Ventor etwas mit seinem Ableben zu tun haben könnten. Gut gemachter B-Movie.

Murina (23.15 Uhr, Arte): Die 16-jährige Julija lebt mit ihrem dominanten Vater Ante und ihrer zurückhaltenden Mutter Nela auf einer Insel vor der kroatischen Küste. Als die Familie Besuch von einem Freund bekommt, beginnt das junge Mädchen, erlernte Werte und Entscheidungen zu hinterfragen. Coming-of-Age-Drama.

Allerheiligen (1.11.2024) Nachts im Museum 2 (20.15 Uhr, Super RTL): Larry arbeitet zwar nicht mehr als Nachwärter im Museum, kehrt aber gelegentlich ins Museum zurück. Als er dem New Yorker Museum of National History mal wieder einen Besuch abstattet, erfährt er, dass seine treuen Museumsfreunde mittlerweile als altmodisch gelten und in den Archiven des Smithsonian Museums in Washington eingelagert werden sollen. Als der Miniatur-Cowboy Jedediah Larry erzählt, dass auch noch der tyrannische ägyptische Herrscher Kahmunral zum Leben erweckt wurde, macht sich Larry sofort auf den Weg nach Washington. Fantasy, Komödie.

Micha denkt groß (20.15 Uhr, ARD): Er wollte in Berlin als Game-Designer durchstarten und kommt nun doch nach Sachsen-Anhalt zurück: Micha Klein-Schappleben möchte aus dem maroden Hotel seiner Eltern eine Wellness-Oase für gestresste Großstädter machen. Die Dorfgemeinschaft, untereinander zwar zerstritten, ist sich in einem jedoch eins: Aus der Idee kann nichts werden. Nur seine Jugendfreundin Tina steht Micha bei. Als der kommunale Brunnen auch noch versiegt, beginnt ein Kleinkrieg ums Wasser. Komödie.

Thor: Tag der Entscheidung (20.15 Uhr, Pro Sieben): Thor ist weit weg von zu Hause auf dem Planeten Sakaar und wird als Gladiator in die Arena gezwungen. Um die Untergangspläne der Todesgöttin Hela zu verhindern, braucht Thor neue Allianzen. In Hulk, Doctor Strange, Kriegerin Valkyre und seinem verhassten Halbbruder Loki findet er Verbündete. Comic-Verfilmung, Action.

Mord im Orient-Express (20.15 Uhr, 3sat): Mit zwölf Stichen wird der Industrielle Mr. Ratchett während einer Nachfahrt im Luxuszug Orient-Express ermordet. Der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot ist zufällig mit an Bord und erfährt, dass einige der Mitreisenden Ratchett kannten. Ob das Zufall ist und welches Motiv es geben könnte, gibt es nun zu ermitteln. Außerdem sollen Ratchetts Machenschaft auch nicht ganz koscher gewesen sein. Edelkrimi.

Malignant (23 Uhr, Pro Sieben): Nachdem die schwangere Madison in ihrem Haus angegriffen wird, erleidet sie eine Fehlgeburt. Ihr gewalttätiger Ehemann wird bei dem Angriff getötet und soll nicht das letzte Opfer bleiben. Madison muss dabei jeden der Angriffe wie in einer Vision untätig mitansehen. Bald unterstellt ihr die Polizei, dass sie selbst hinter den Morden stecken könnte. Der Plot lässt lange Raum für Interpretationen. Die erste Hälfte erinnert an einen Thriller. Horrorfilm.

Rund um Halloween Außerdem hat Super RTL rund um Halloween einige Schmankerl ins Programm genommen. Los geht’s bereits ab Freitag mit einem Klassiker:

Die Addams Family (Freitag, 25.10.2024, 20.15 Uhr): Die gruselige Addams-Familie gerät ins Visier der Betrüger Abigail Craven und Tully Alford, die sich als lang verlorene Familienmitglieder der Addams-Familie ausgeben, um an deren Reichtum zu kommen. Gomez und Morticia Addams, die Kinder Wednesday und Pugsley sowie Onkel Fester, die Großmutter und der Haushälter Lurch stehen vor einer Reihe von Herausforderungen, während sie versuchen den Schwindel zu entlarven. Schwarze Komödie.

Hotel Transsilvanien 2 (Samstag, 26.10.2024, 20.15 Uhr): Dracula darf nun auch Menschen in seinem Hotel empfangen und möchte gleichzeitig seinen Enkel Dennis, dessen Vater ein Mensch ist, zu einem echten Vampir ausbilden. Als jedoch Draculas Vater Vlad auf der Matte steht, entstehen zahlreiche Konflikte: Vlad, Vampir alter Schule mit traditionellen Werten, ist nämlich gar nicht damit einverstanden, dass ein Mensch zur Familie gehört. Dracula und seine Freunde müssen nun ihre Ängste und Vorurteile überwinden, Dennis wahres Potential entdecken und den Familien-Frieden wiederherstellen. Animation.

Die Addams Family in verrückter Tradition (Sonntag, 27.10. 2024, 20.15 Uhr): Als das neue Baby der Addams-Familie vom geldgierigen Kindermädchen Debbie Jellinsky entführt wird, muss die Familie zusammenhalten, um sich zu schützen und das Baby zurückzubekommen. Gleichzeitig werden die Kinder Wednesday und Pugsley in ein Sommercamp geschickt, wo sie mit Kindern und Erwartungen der „normalen“ Gesellschaft konfrontiert werden. Schwarze Komödie, Fortsetzung zu „Die Addams Family“.

3 Zimmer, Küche, Geist (Dienstag, 29.10.2024, 20.15 Uhr): Immobilienmaklerin Anna will ein wunderschönes altes Haus verkaufen. Bald stellt sie jedoch fest, dass in dem Haus bereits jemand wohnt: Ruby, ein ausgelassener Geist aus den 1920er-Jahren. Und Ruby hat eine Mission, bevor sie ins Jenseits hinübertreten kann. Liebenswerte Komödie.

Anastasia (Samstag, 2.11.2024, 20.15 Uhr): Russland wird von der Revolution überschattet und als der böse Rasputin die Zarenfamilie verflucht, überlebt nur die jüngste Zarentochter, Anastasia. Auf ihrer Flucht verliert sie jedoch ihr Gedächtnis und wächst in einem Waisenhaus unter dem Namen Anya auf. Anya ahnt nichts von ihrer wahren Identität, ist aber fest entschlossen, ihre Familie zu finden. Gemeinsam mit dem charmanten Betrüger Dimitri, dem die Ähnlichkeit Anyas zu Anastasia nicht entgeht, seinem Freund Vladimir und dem kleinen Hund Pooka, macht sich Anya auf den Weg nach Paris. Animation, Märchen.