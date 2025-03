Vorbereitung auf neue "Bauer sucht Frau International"-Folgen: Die Singles, Landwirte und alle Infos

In den bisherigen sechs Staffeln von "Bauer sucht Frau International" haben sich bereits 40 Bauern und Bäuerinnen in 22 Ländern auf 6 Kontinenten auf Partnersuche begeben. Nun laufen die Vorbereitungen für Staffel sieben. Wer die neuen Bauern sind, wohin die Reisen dieses Mal gehen und alle weiteren Infos zum neuen Liebes-Abenteuer gibt es hier.

Am 3. November hat Inka Bause die neuen Singles der siebten Staffel von "Bauer sucht Frau International" bei RTL vorgestellt. Interessierte haben aktuell die Möglichkeit, sich für einen der Landwirte oder der Bäuerinnen zu bewerben. Die neue Staffel startet am Mittwoch, dem 16. April 2025 um 20:15 Uhr. Wöchentlich erscheint dann eine neue Folge.

Inka Bauses steht seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Bereits ihr Vater, Arndt Bause war ein erfolgreicher Musiker und Komponist. Vor 40 Jahren war die gebürtige Leipzigerin das erste Mal im TV zu sehen. Seitdem hat die 55-Jährige nicht nur eine herausragende Karriere hingelegt, auch optisch hat sich einiges verändert. Heute ist Inka Bause für ihre kurze, wilde Frisur bekannt. Mal sexy, mal schüchtern - früher war ein anderer Look bei der "Bauer sucht Frau"-Moderatorin angesagt. Wir werfen einen Blick auf den optischen Wandel von Inka Bause.

Das erste Mal war Carmen 2003 auf Bali, als ihre Freundesclique sie spontan dahin eingeladen hat. Die 41-Jährige verliebte sich in das Land, pendelte viele Jahre hin und her. Seit 18 Jahren lebt sie nun komplett auf Bali und betreibt dort eine kleine Ranch. Carmen beschreibt sich als positiven, toleranten, spirituellen Menschen, der aber auch abenteuerlustig und zielstrebig ist. Carmen war schon zweimal verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn. Seit drei Jahren ist sie Single und sucht einen aktiven Partner, der sich auf dem Hof einbringt und sie nicht zu sehr einengt.

Björn lebt mittlerweile in der 4. Generation deutscher Auswanderer in Namibia und wurde in Windhuk geboren. Björn beschreibt sich selbst als hart arbeitenden und ehrgeizigen Menschen. Er ist sehr sozial und geht offen auf andere Menschen zu. Der 41-Jährige war 15 Jahre lang mit seiner Ex-Freundin zusammen, die er kennengelernt hat, als er 13 Jahre alt war. Erst vor ca. 5 Monaten getrennte sich das Paar. Björn wünscht sich eine Frau, die nicht zu introvertiert ist, gleichzeitig sollte sie aber auch nicht zu laut und aufgedreht sein.