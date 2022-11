Diese Promis wollen "TV total Wok"-Weltmeister werden

Die Woks sind schon heiß - am Samstagabend startet nach siebenjähriger Pause die "TV total Wok-WM". Die Fahrt im Eiskanal ist nichts für schwache Promi-Nerven. Dennoch haben sich ein paar wagemutige Stars gefunden, die mit der wilden Fahrt Wok-Weltmeister werden wollen. Welche Promis in diesem Jahr antreten werden und welche Teams angefeuert werden können, gibt es hier im Überblick.

Die "TV total Wok-WM" geht am Samstag, 12. November (20:15 Uhr live auf ProSieben) in eine neue Runde. "TV total Wok WM - Das Qualifying" zeigt der Sender an diesem Freitag (22:30 Uhr). Wagemutige Promis werden dann wieder in modifizierten asiatischen Woks eine Profi-Bobbahn hinunter rasen. ProSieben hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die für die verschiedenen Länder-Teams an den Start gehen, bei Instagram bereits bekannt gegeben.