Keanu Reeves kompromisslos in "John Wick: Kapitel 4"

Michelle gibt private Einblicke

Die Ehe der Obamas - trotz Probleme erfolgreich

Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Ehefrau Michelle sind seit mehr als 30 Jahren verheiratet und scheinen das perfekte Paar zu sein. Doch ohne Probleme sei ihre Beziehung nicht, verriet die Ex First Lady. In ihrem neuen Buch gibt Michelle Obama Einblicke in ihr Eheleben und wie die beiden es geschafft haben, alle Hürden gemeinsam zu überstehen.

