"TV total Wok-WM – Das Qualifying": Auftakt zum Comeback-Event

Bevor es am Samstag in die Eisbahn geht, steht für die Promis das Qualifying auf dem Programm. Hier geht es um die vermeintlich besten Startplätze.

Die "Wok-WM" wurde erstmals im Jahr 2003 veranstaltet. In Winterberg übrigens, das auch diesmal Austragungsort ist. Beim sogenannten "Qualifying" am Freitag geht es um die besten Startplätze im Finale. In früheren Ausgaben der Wok-WM mussten die Promis von einer Schanze aus auf ihrem Wok möglichst weit in ein Wasserbecken springen.