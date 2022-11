"McLenBurger – 100% Heimat": Kritik zum ARD-Film heute

Das Erste zeigt "McLenBurger – 100% Heimat" im Rahmen der ARD-Themenwoche "Wir gesucht! – Was hält uns zusammen?". Von Sonntag, 6. November, bis Samstag, 12. November, geht es dabei unter anderem um folgende Fragen: Gibt es das große Wir überhaupt noch? Wie können wir Spaltungen überwinden? Wo gibt es Raum für hass- und angstfreien Dialog? Neben mehreren Spielfilmen im Ersten zeigt das BR Fernsehen unter anderem die Reportage "Bayern erleben. Die Reportage: Mann, Frau, Divers – Wer bin ich?" (Montag, 7. November, 21 Uhr), in der eine Dragqueen in Passau begleitet wird. Der MDR berichtet ferner in der vierteiligen Doku-Reihe "Als Mutti in den Westen ging" (ab Sonntag, 6. November, in der ARD Mediathek) von dem Trauma, das einige Kinder erlebten, weil Elternteile nach dem Mauerfall ohne sie nach Westdeutschland gingen. Seit September läuft zudem die Mitmachaktion "WIR GESUCHT – das Projekt", bei der Zuschauerinnen und Zuschauer Konflikte und Lösungsmöglichkeiten in ihrer Heimat benennen können. Weitere Informationen zur Themenwoche gibt es unter: themenwoche.ard.de