"Der innere Winter": Kritik zur Serie auf ARTE

Diese Serie passt perfekt zur Jahreszeit: "Der innere Winter" entpuppt sich als Psychothriller vom Feinsten und ist nichts für schwache Nerven. Genrefans bietet die novembergraue Miniserie (jetzt an einem Stück bei ARTE zu sehen) genau den Nervenkitzel, den sie nach einem monotonen Arbeitstag bei einer heißen Tasse Tee oder einem Glas Rotwein suchen. Regisseur und Autor Cyril Mennegun gelang es, gemeinsam mit der Drehbuchverantwortlichen Florence Vignon eine optimale Balance aus verschiedenen Grusel-Ingredienzien herzustellen: unheilschwangere, oft klassische Musik, hektisch flimmernde Lichter und dunkle Farbtöne kreieren eine stimmige Atmosphäre für eine Geschichte, die sich als wahrer Psychotrip darstellt. Die langen Passagen, in denen der 47-jährige Filmemacher auf musikalische Untermalung verzichtet und nur das Heulen des Windes ein leises Flüstern in den Ohren ist, sorgen für eine erdrückende Stille.

Ein abgelegenes Landhaus in der winterlichen Einöde Frankreichs dient als Hauptkulisse. Heftige Schneefälle zwingen die Hauptdarstellerinnen Nathalie (Audrey Fleurot) und ihre 16-jährige Tochter Alice (Lily Taieb), im Haus zu bleiben und darauf zu warten, dass Marc (Cédric Kahn), Ehemann und Vater, mit seinen Eltern vom Flughafen zurückkommt. Das kann jedoch eine Weile dauern, da alle Straßen gesperrt sind. Das Mutter-Tochter-Gespann ist bei den Vorbereitungen des Weihnachtsessens vorerst auf sich allein gestellt. – Gar nicht so einfach in Anbetracht des schwierigen Verhältnisses zwischen den beiden. Aber bald haben sie noch ganz andere Probleme ...

Was ist echt, was ist Halluzination?

Fleurot brilliert in der Rolle der Nathalie als verzweifelte Mutter, geplagt von innerer Zerrissenheit. Sie scheint fast manisches Verhalten an den Tag zu legen. Unheimliche Videos, die sie und ihren Mann Marc schlafend zeigen, Anrufe mit der immer gleichen flüsternden Stimme treiben sie langsam in den Wahnsinn. Sind sie und Alice gar nicht allein in dem abgelegenen Landhaus? Schatten huschen umher, lassen Nathalie an ihrem eigenen Verstand zweifeln. Schreie, die sie nicht zuordnen kann, lähmen ihren Verstand. Kann Nathalie noch zwischen Realität und der Wirklichkeit ihres Romanes unterscheiden? Was ist echt und was nur Halluzination? Das Einzige, das sie immer wollte, war doch nur, ihre Tochter zu beschützen...