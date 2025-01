"Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten": Infos zur Doku zur Amtseinführungdes neuen US-Präsidenten

Viele hatten es erwartet oder befürchtet, für manche war es dennoch ein Schock – und für die allermeisten fühlt es sich wohl fast ein wenig nach "Und täglich grüßt das Murmeltier" an: Nach seinem klaren Wahlsieg gegen Kamala Harris im November zieht Donald Trump nun zum zweiten Mal nach 2017 als US-Präsident ins Weiße Haus ein. Wenn der Republikaner am 20. Januar sein Amt offiziell antritt, ist auch das deutsche Fernsehen umfangreich dabei: Öffentlich-Rechtliche und Private übertragen die Amtseinführung des 47. Präsidenten live, außerdem gibt es und Rückblicke auf Trumps Laufbahn und einen Ausblick auf die kommenden vier Jahre.

"Wer ist Donald Trump?" und "Was ist der Schlüssel zu seinem Erfolg?", fragt um 20.15 Uhr im Ersten die Doku "Donald Trump – Schicksalsjahre eines Präsidenten" (ab 17. Januar in der ARD-Mediathek). Anlässlich des Inauguration Days blickt der Film zurück auf Trumps Aufstieg – vom Milliardenerben und Immobilienmogul zum TV-Star und Realityshow-Host zum Politiker und Präsidenten. Die einstündige Doku stellt die entscheidende Frage: Wie konnte es dazu kommen, dass Trump gewählt wurde – und vor allem, dass sich die Geschichte nun wiederholt? Warum steht die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler trotz seiner Verurteilungen, trotz der Geschehnisse vom 6. Januar 2021 und trotz zahlreicher Fake News hinter ihm?

Schon ab 17.15 Uhr zeigt das Zweite, wie der 78-Jährige sein Amt antritt: Im knapp zweistündigen "ZDF spezial" unter dem Titel "Donald Trump zurück an der Macht" wird die Amtseinführung in Washington live übertragen. Antje Pieper und Washington-Studioleiter Elmar Theveßen moderieren, wenn Trump vor dem Kapitol seinen Amtseid ablegt und anschließend seine Antrittsrede hält. Außerdem kommentieren die beiden Journalisten das Geschehen und ordnen es mit Blick auf Trumps Pläne in den kommenden vier Jahren ein. Ab Mitternacht fasst Gert Anhalt in seinem Bericht dann in aller Kürze zusammen, was der Tag rund um Trumps zweite Amtseinführung mit sich brachte.