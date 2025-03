"Fatal Crossing – Der Fall Lisbeth und Lulu": Darum geht's in der Thriller-Serie bei ARTE

Es ist der Super-GAU für eine renommierte Journalistin: Nora Sand (Marie Sandø Jondal) verliert ihren Posten als Auslandskorrespondentin, weil ihr eine Affäre mit einer wichtigen Quelle nachgewiesen wird. Doch in der neuen ARTE-Serie "Fatal Crossing – Der Fall Lisbeth und Lulu" bekommt sie rasch wieder mehr zu tun, als sie anfänglich ahnen konnte. Viel mehr! Es geht um zwei junge Mädchen, die Anfang der 80er-Jahre spurlos von einer Fähre von Dänemark nach England verschwanden. Die Polizei hat die Ermittlungen längst eingestellt – ohne Erfolg. Doch dann erreicht Nora ein Umschlag mit zwei Fotos: Darauf sind Lisbeth und Lulu zu sehen. Sie beginnt nun selbst, in der alten Geschichte zu wühlen – auch wenn das der Kriminalpolizei gar nicht recht ist.

Regisseur Magnus Berggren lässt das Publikum in dieser spannenden Serie tief in eine düstere Atmosphäre eintauchen, die von Geheimnistuerei und offener Feindseligkeit der neugierigen Journalistin gegenüber geprägt ist. Wie sie durch akribische Recherchen herausfindet, schloss die Polizei einst einen kurzfristig als Hauptverdächtigen geführten Handballtrainer überraschend wieder komplett aus den Nachforschungen aus. Doch nun wächst in Nora der Verdacht, dass Kurt Damtoft (Hans Henrik Clemensen) gar nicht so eindeutig unschuldig ist. Schlimmer noch: Hat er vielleicht etwas mit dem Verschwinden eines weiteren jungen Mädchens zu tun, das aktuell erst vor wenigen Tage nicht nach Hause kam?

ARTE zeigt die acht Folgen der atmosphärisch dichten Thrillerserie in einer Blockprogrammierung – mit zunächst vier Episoden in der Donnerstagnacht. Weiter geht es mit Folge zwei bereits um 22.35 Uhr. Abgeschlossen wird die Ausstrahlung mit den Folgen fünf bis acht, die ARTE eine Woche später am Donnerstag, 20. März, ab 21.45 Uhr, zeigt. Die norwegische Schauspielerin Marie Sandø Jondal hat man zuletzt in der dänischen Thrillerserie "Follow the Money" gesehen, die ebenfalls bei ARTE lief.