"Jakob Johnson – Niemals Aufgeben": Kritik zur Doku über den deutsch-amerikanischen Football-Profi

In der Nacht zum Freitag startet die NFL in die 105. Saison. RTL überträgt das Eröffnungsspiel der Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens und zeigt die Doku "Jakob Johnson – Niemals Aufgeben". American Football wird auch in Deutschland immer beliebter. RTL sicherte sich die Übertragungsrechte bis 2028 und startet mit großen Erwartungen in die neue Saison.

Dokumentation • 06.09.2024 • 00:45 Uhr

In den USA ist American Football die ungeschlagene Nummer eins unter den Sportarten, und auch hier wird das actionreiche Spiel immer beliebter. Bereits 2022 sei Football laut einer AGF-Studie unter den 14- bis 49-jährigen TV-Zuschauerinnen und Zuschauern die populärste Sportart nach Fußball gewesen – was den deutschen Markt für die Amerikaner ganz besonders interessant macht. Waren Spiele der amerikanischen National Football League (kurz: NFL) zuvor bei der ProSiebenSat.1-Gruppe im Free-TV zu sehen, sicherte sich RTL ab der Saison 2023/24 bis 2028 die Übertragungsrechte.

Mit schlagendem Erfolg: Bis zu 2,27 Millionen Fans verfolgten im letzten Februar den Super Bowl LVIII live bei RTL, und auch die regulären Spiele der Saison lagen quotentechnisch über denen der Vorsaison bei der Sender-Konkurrenz. Das meistgesehene Spiel der Playoffs war die AFC-Championship-Partie zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens mit bis zu 1,50 Millionen Zuschauern. Das Highlight der regulären Season war das Spiel der Chiefs gegen die Miami Dolphins bei den Frankfurt Games im November mit durchschnittlich 1,35 Millionen Zuschauern bzw. in der Spitze sogar bis zu 1,51 Millionen.

Das RTL-Team ist bereit für die Saison 2024/25 Auch in der nun startenden Saison 2024/25 werden rund 80 Begegnungen, bis zu drei Spiele pro Woche im Free-TV auf RTL und NITRO sowie ein kostenpflichtiges Spiel pro Woche im Live-Stream auf RTL+, live übertragen. Los geht es in der Nacht zum Freitag, 6. September mit dem Eröffnungsspiel. Die Super-Bowl-Gewinner von 2024, die Kansas City Chiefs mit ihren Stars, Quarterback Patrick Mahomes und Tight End – und Taylor-Swift-Freund – Travis Kelce, empfangen die Baltimore Ravens mit dem MVP der letzten Saison, Quarterback Lamar Jackson. Was für ein Start in die Saison!

Zur Einstimmung in die lange Football-Nacht sendet RTL zunächst ab 00.25 Uhr ein "Nachtjournal Spezial" mit dem Titel "Saisonstart in der NFL" mit Moderator Jan Stecker und Experte Sebastian Vollmer. Ab 01.50 Uhr überträgt der Sender dann live, Kickoff ist um 2.20 Uhr. Jana Wosnitza moderiert, Florian Schmidt-Sommerfeld kommentiert. Als Gäste sind Patrick Esume sowie live vor Ort Markus Kuhn dabei. Mitja Lafere begleitet das Spiel ebenfalls und liefert als Community Host Stimmen und Infos aus dem Netz.

Schwierige Suche nach einem neuen Verein Direkt vor dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens zeigt RTL die Dokumentation "Jakob Johnson – Niemals Aufgeben". Der deutsch-amerikanische Fullback schaffte 2019 den Eintritt in die NFL. Bis 2021 spielte der gebürtige Stuttgarter bei den New England Patriots, zur Saison 2022 wechselte er zu den Las Vegas Raiders. Mit der letzten Saison wurde sein Vertrag jedoch aufgehoben, Johnson musste sich auf die Suche nach einem neuen NFL-Team machen. Da nicht jeder NFL-Kader überhaupt mit einem Fullback spielt – nur 14 von 32 Teams tun das -, erschwert das seine Suche zusätzlich.

Unter anderem davon handelt die Dokumentation, für die Johnson mit der Kamera begleitet wurde. Der 29-Jährige, der sich auch für den Football-Nachwuchs engagiert, ließ das Filmteam sehr nah an sich heran. So erfahren Zuschauerinnen und Zuschauer unter anderem von seinen Plänen, seine Jugendliebe zu heiraten, und von seiner Leidenschaft für Yoga und das Malen. Doch die wichtigste Frage ist und bleibt: Ist es Jakob Johnson gelungen, bis zur nun startenden NFL-Saison ein neues Team zu finden?

Am Sonntag, 8. September, beginnt die reguläre Season 2024/25 dann richtig. Am frühen Abend treffen zunächst die Minnesota Vikings auf die New York Giants.

Ab Montag, 9. September, taucht die wöchentliche Sendung "NFL Sideline – Das Football-Magazin" bei NITRO wieder abseits des Spielfeldes in die Welt des American Football ein. Jan Stecker und Jan Weinreich moderieren und werden regelmäßig von der Kommentatorin Mika Kaul, dem Football-Experten Kasim Edebali und weiteren Gästen im Studio unterstützt. In der 30-minütigen Sendung soll es vor allem um den Unterhaltungsfaktor der NFL und ihrer teils schillernden Stars gehen.

Übrigens: Auch in der Season 2024/25 werden nicht alle NFL-Spiele auf US-amerikanischem Boden ausgetragen. Am kommenden Freitag, 13. September, etwa treffen in Sao Paulo die Philadelphia Eagles auf die Green Bay Packers. Im Oktober wiederum finden drei Spiele in London statt. Und auch in München gibt es in der neuen Saison eine hochkarätige Begegnung: Am Sonntag, 10. November, werden in der bayerischen Landeshauptstadt die Carolina Panthers auf die New York Giants treffen. Wem das Übertragungsangebot von RTL nicht reicht, der kann mit dem NFL-Game-Pass kostenpflichtig weitere Begegnungen bei DAZN live verfolgen.

"Jakob Johnson – Niemals Aufgeben" – Do. 05.09. – RTL: 00.45 Uhr