"Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich": Kritik zur ARD-Show mit Florian Silbereisen

Florian Silbereisen lädt zur großen Musikparty unter freiem Himmel in Kitzbühel ein. Mit dabei sind Stars wie Hansi Hinterseer und Rainhard Fendrich.

Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich

Die ARD geht mit der Samstagabendsendung "Schlagerbooom Open Air – Die Stadionshow in Österreich" auf Reisen: Diesmal meldet sich der Vorzeige-Unterhalter und zeitweilige "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen aus Kitzbühel in Tirol, von wo die Sendung in der Freiluft-Tennisarena live ausgestrahlt wird. Es ist ein Ort mit bester Unterhaltungstradition: Hier feiert gern auch Ex-Skirennläufer und Schlagerstar Hansi Hinterseer seine Musikfeste.