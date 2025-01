"Tokyo Vice": Alle Infos zur zweiten Staffel der ARD-Serie von J. T. Rogers

„Tokyo Vice“ kehrt zurück: Der US-Reporter kämpft weiter zwischen Yakuza und Gefahr – die packende Neo-Noir-Serie geht in die zweite Staffel!

Jemand reist aus dem Westen ins geheimnisvolle Japan und findet dort eine zugleich vertraute wie völlig fremde Welt vor – ein Thema, das die Popkultur von "Big in Japan" bis "Lost in Translation" immer wieder bewegte. Zuletzt geschah das eindrucksvoll in der Neo-Noir-Serie "Tokyo Vice", die 2022 von einem ausländischen Reporter im Clinch mit der Yakuza-Mafia erzählte.