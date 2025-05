"Trump und das Silicon Valley – Staatsstreich der Tech-Milliardäre": Infos zur Doku von Claus Kleber

Ist Technologie demokratisch?

Könnte der Präsident die USA bald vorbei am Bürgerwillen gemeinsam mit den Silicon Valley-Oligarchen regieren – was so ähnlich aussehen könnte wie die derzeitige "Staatsform" in Russland? Um dies herauszufinden trifft Claus Kleber in Washington und dem Silicon Valley amerikanische Journalisten, Polit-Analysten, Tech-Experten und Unternehmer. Können sie verstehen, was da gerade in den USA vorgeht? Hilft zum Beispiel Künstliche Intelligenz bald schon mit, die Demokratie in den USA abzuschaffen?