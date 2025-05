"Ringlstetter: Das große Finale": Infos zur Sondersendung mit Christian Tramitz und Jörg Pilawa

Wie angekündigt, markiert eine ausnahmsweise 75-minütige Gala-Sendung unter dem Titel "Ringlstetter: Das große Finale" eine Zäsur: Hannes Ringlstetter, Gast- und Namensgeber der eigenen Talkshow-Reihe und bekanntlich ein Vollblut-Talent, das auch als Musiker, Schauspieler und neuerdings als erfolgreicher Schriftsteller ("Ein Steinpilz für die Ewigkeit") glänzt, will sich vom Fernsehen zurückziehen – bis auf Weiteres. Fest steht: Ringlstetter steht wieder häufiger auf den Bühnen. Und das aktuell am liebsten solo und als Sänger, ganz wie zu den Anfängen seiner Karriere. Zum Finale seiner Kult-Talksendung im BR lässt er noch einmal Konfetti fliegen: Nach acht Jahren und 250 Folgen geht bei "Ringlstetter" nun das Licht aus.

Allerdings soll es natürlich ein Abschied mit "Pauken und Trompeten" werden, wie es seitens des Senders heißt. Es wird ausgiebig gefeiert – und Rückschau gehalten. So wird es eine Revue mit den lustigsten Momenten der Sendung geben, eine Erinnerung an Überraschungen sowie an gute Musik. Am Ende verdrücken die Protagonisten Hannes Ringlstetter und Co-Moderatorin Caro Matzko vielleicht sogar eine kleine Träne – bevor es dann zum letzten Mal heißt: "Servus grias eich Leude, na wie isset?"