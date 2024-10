"Unter anderen Umständen – Nordwind": Kritik zur neuen Folge mit Natalia Wörner

Im 23. Film der ZDF-Krimireihe 'Unter anderen Umständen' wird der Tod eines Reiterhofbesitzers zum spannenden Kriminalfall. Jana Winter ( Natalia Wörner ) ermittelt in einer berührenden Familientragödie, die von einem vermeintlichen Unfall zu einem Mord wird.

Auf den ersten Blick sieht alles nach einem tragischen Unfall aus, doch Irmgard Falkenberg (Claudia Rieschel), die Mutter des Toten, ist anderer Meinung: "Andreas saß im Sattel bevor er laufen konnte. Der fällt doch nicht einfach so vom Pferd!" Eine Wunde am Hals des Toten gibt ihr Recht: Sie stammt vermutlich von einer Angelschnur, die zwischen den Bäumen im Wald gespannt war. Schnell fällt der Verdacht auf die ehemalige Reitlehrerin Smilla Sorens (Leslie Malton). Die alkoholabhängige Frau hatte kurz zuvor eine Sachbearbeiterin mit einer gespannten Angelschnur vom Fahrrad geholt, nachdem diese ihren Antrag auf Wohngeld abgelehnt hatte. Wollte sie nun auch Rache an ihrem ehemaligen Arbeitgeber nehmen? Für das seit dem überraschenden Ausstieg von Martin Brambach als Kommissar Arne Brauner 2023 nur noch dreiköpfige Team, bestehend aus Jana Winter, Alwa Sörensen (Lisa Werlinder) und Matthias Hamm (Ralph Herforth), beginnen aufwühlende Ermittlungen.