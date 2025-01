"Vermisst in den Highlands": Kritik zum ZDF-Thriller mit James McAvoy

Der ZDF-Thriller "Vermisst in den Highlands" entfaltet eine düstere Atmosphäre rund um die Entführung eines Jungen in einer scheinbar idyllischen Landschaft. Mit James McAvoy in der Hauptrolle.

Vermisst in den Highlands Kriminalfilm • 20.01.2025 • 22:15 Uhr

Es ist eigentlich die Gegend, in der man gerne ausspannen möchte. Doch im ZDF-Thriller "Vermisst in den Highlands", den der Sender auf der Spätschiene am Montagabend in deutscher Erstausstrahlung zeigt, kippt die Ruhe ins Bedrohliche. Und plötzlich wirkt die schottische Bilderbuchlandschaft mit ihren stillen Seen und Heidekraut-Hängen beängstigend düster. Erzählt wird im dem Thriller von einem kleinen Jungen, der aus einem Ferienlager verschwindet – in einem atmosphärisch dichten Krimi voller Doppelbödigkeiten.

War es eine Entführung? Gut möglich, immerhin schlief neben Ethan ein anderer Junge, dem nichts geschah – und der nachts nicht einmal aufwachte. Das Weltbild von Ethans Vater Edmond Murray (James McAvoy) gerät aus den Fugen, als er mitbekommt, dass die Polizei zunächst keine Spur findet. Also nimmt er die Suche selbst in die Hand.

Warum wird Inspector Roy plötzlich abgezogen? Nach und nach stellt sich heraus, dass auch Ethans Familienkonstellation Rätsel aufwirft. Edmond, der von seiner Frau Joan (Claire Foy) schon länger getrennt lebt, arbeitet im internationalen Öl-Geschäft und hat enge Kontakte auch in die Krisenregionen des Nahen Ostens. Ethan konnte offenbar so gut wie keine Beziehung zu seinem Dad aufbauen, stattdessen sind die Bande zu Frank (Tom Cullen), dem neuen Lebenspartner der Mutter, eng. Schon rasch kommt es zu erbittertem Streit der beiden Männer.

Als Hauptdarsteller des Films – neben der grandiosen, herbstlich-winterlichen Landschaft – ziehen der selbst aus Schottland stammende Charakterdarsteller James McAvoy ("Speak No Evil") sowie Gary Lewis als Ermittler Inspector Roy, der auf Weisung direkt aus London den Fall plötzlich ruhen lassen muss, alle Aufmerksamkeit auf sich. Lewis kennen Fans des einstigen überraschenden Welterfolgs "Billy Elliot". Damals glänzte er in der Rolle des einfühlsamen Vaters des tänzerisch begabten Titelheldens. Claire Foy, die Darstellerin von Ethans Mutter, spielte in Serien wie "The Crown" und "A Very British Scandal" mit.

